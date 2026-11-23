Nel 2027 i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti di un grande tour negli stadi. Previsti concerti in numerose città italiane: da Bibione a Roma passando per Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli e Messina
Dopo gli appuntamenti live di Roma e Bologna, martedì 24 novembre i Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
Pinguini Tattici Nucleari a torino, la possibile scaletta del concerto
Dopo il successo del tormentone estivo Sorry Scusa Lo Siento, il 4 dicembre i Pinguini Tattici Nucleari pubblicheranno l’album Replay. In attesa dell’uscita del progetto discografico, la formazione ha dato il via a un tour nei club. In occasione dell’annuncio della tournée, il gruppo ha raccontato su Instagram: “Replay è un album con un’anima tripartita, sospesa tra passato, presente e futuro. Tutte le canzoni al suo interno cercano di rispondere, in modi diversi, alla stessa domanda: noi che cosa siamo? Ci sono più risposte”. Questa la tracklist dell'album:
- 94
- Fallire però insieme
- Nella Borsa di Anna
- Corvetto
- Storia Lo- Fi
- La Fine del Campione
- Sorry Scusa Lo Siento
- Ho Incontrato Il Diavolo All'Una
- Figli Di
- Cani Sciolti
- Ginevra
- Chi Non Muore Si Rivive
Martedì 24 novembre la formazione salirà sul palco dello Spazio 211 di Torino. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 18 novembre al concerto di Roma
- Montanelli (Intro)
- Sciare
- Giovani Wannabe
- Bergamo
- Dentista Croazia
- Tetris
- La Gentil
- Lake Washington Boulevard
- Ringo Starr
- Cancelleria
- Islanda
- Nonono
- Ridere
- 94
- Pastello bianco
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Il prossimo anno il gruppo, guidato dalla voce di Riccardo Zanotti, sarà protagonista di un grande tour negli stadi. Previsti concerti in numerose città italiane: da Bibione a Roma passando per Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli e Messina. Ecco il calendario:
- 04 giugno 2027 – Bibione
- 08 giugno 2027 – Bologna
- 12 giugno 2027 – Torino
- 13 giugno 2027 – Torino
- 17 giugno 2027 – Milano
- 18 giugno 2027 – Milano
- 21 giugno 2027 – Padova
- 24 giugno 2027 – Bari
- 27 giugno 2027 - Napoli
- 03 luglio 2027 – Messina
- 08 luglio 2027 – Roma
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