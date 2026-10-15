Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, ha dichiarato: “Potremmo dire che Replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens”

In attesa della tournée negli stadi nel 2027, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il nuovo album Replay in uscita a dicembre. Riccardo Zanotti ha anticipato: “È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto”.

pinguini tattici nucleari, l’album replay in arrivo il 4 dicembre

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato l’uscita di Replay svelandone la copertina in un post sul profilo Instagram da oltre un milione di follower: “È un disco che cammina all’indietro, ma per andare avanti”. Riccardo Zanotti, voce del gruppo, ha spiegato il significato dell’album: “Generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti: azioni salienti, momenti di svolta o eventi decisivi. L’insieme dei replay di una partita, in poco tempo, dà un’idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti”.

Il cantautore ha proseguito: “Potremmo dire che Replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Le dosi sono state ben ponderate, perché siamo coscienti che l’eccesso di passato porta alla nostalgia, l’eccesso di presente alla moda e l’eccesso di futuro all’illusione. Vogliamo essere equidistanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio. È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto”