I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il nuovo album Replay in arrivo a dicembreMusica
Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, ha dichiarato: “Potremmo dire che Replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens”
In attesa della tournée negli stadi nel 2027, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il nuovo album Replay in uscita a dicembre. Riccardo Zanotti ha anticipato: “È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto”.
pinguini tattici nucleari, l’album replay in arrivo il 4 dicembre
I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato l’uscita di Replay svelandone la copertina in un post sul profilo Instagram da oltre un milione di follower: “È un disco che cammina all’indietro, ma per andare avanti”. Riccardo Zanotti, voce del gruppo, ha spiegato il significato dell’album: “Generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti: azioni salienti, momenti di svolta o eventi decisivi. L’insieme dei replay di una partita, in poco tempo, dà un’idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti”.
Il cantautore ha proseguito: “Potremmo dire che Replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Le dosi sono state ben ponderate, perché siamo coscienti che l’eccesso di passato porta alla nostalgia, l’eccesso di presente alla moda e l’eccesso di futuro all’illusione. Vogliamo essere equidistanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio. È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto”
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Il prossimo anno i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in concerto con la tournée in partenza il 4 giugno da Bibione. In seguito, il gruppo porterà la sua musica nelle città di Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli, Messina e infine Roma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 04 giugno 2027 – Bibione
- 08 giugno 2027 – Bologna
- 12 giugno 2027 – Torino
- 13 giugno 2027 – Torino
- 17 giugno 2027 – Milano
- 18 giugno 2027 – Milano
- 21 giugno 2027 – Padova
- 24 giugno 2027 – Bari
- 27 giugno 2027 - Napoli
- 03 luglio 2027 – Messina
- 08 luglio 2027 – Roma
Nel corso degli anni i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi di maggior successo della scena discografica italiana. Tra i loro singoli ricordiamo Ringo Starr, Pastello bianco, Giovani wannabe, Ricordi, Islanda e Amaro.
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