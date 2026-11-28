Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione del settimo appuntamento sarà TonyPitony, tra le personalità più eccentriche e anticonvenzionali della scena musicale italiana contemporanea. Lunedì 30 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Settimo appuntamento con la nuova stagione di GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band , prodotto da Banijay Italia, in onda lunedì 30 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione sarà questa volta TonyPitony , tra le personalità più eccentriche e anticonvenzionali della scena musicale italiana contemporanea.

Le anticipazioni di puntata

Sarà proprio TonyPitony ad aprire la serata sulle note di New York, New York, dando il via a una puntata in cui la musica si intreccerà più volte con la comicità e con le surreali situazioni orchestrate dal Mago Forest e dal cast dello show, con cui l’artista si cimenterà anche in un numero ispirato alle atmosfere di Sister Act.

Tra gli ospiti della serata, Paola Turci sarà protagonista di una speciale interpretazione di Why di Annie Lennox, insieme ai Neri per Caso e alla chitarrista Alessandra Tumolillo, oltre che di un inedito incontro musicale con il Francesco Gabbani di Ross.

Ficarra e Picone saranno protagonisti di un esilarante collegamento al citofono, mentre Salvatore Esposito farà il suo ingresso nell’universo di Sensualità a corte, al fianco di Marcello Cesena e Simona Garbarino. Maria Grazia Cucinotta, invece, sarà alle prese con l’improbabile regista turco interpretato da Toni Bonji.

Non mancheranno le incursioni dei personaggi più amati del GialappaShow: dall’Iva Zanicchi di Giulia Vecchio, che in questa puntata vestirà nuovamente anche i panni di Monica Setta, all’Annalaisa di Brenda Lodigiani, protagonista di un incontro con TonyPitony; passando per il Bruno Vespa e il Francesco Chiofalo di Ubaldo Pantani; il Terzultimo di Giovanni Vernia; Jaynital e il Lele Adani di Max Angioni; infine il Roberto Saviano e lo Stefano De Martino di Gigi.

Spazio anche a Storie Male, il podcast di Maccio Capatonda, alle start-up di Ascanio Maria Lodovichi di Edoardo Ferrario, a Le Iene di Stefano Rapone e a un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto Retired con Brenda Lodigiani.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.