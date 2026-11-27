A un anno dall'uscita di "Casa Paradiso", il cantante estrae un altro brano proponendolo come singolo in rotazione dal 27 novembre. La canzone parla di ricordi e nostalgia
28 novembre 2025 esce Casa Paradiso (album ripubblicato con una nuova edizione dopo il Festival di Sanremo). 27 novembre 2026, sempre da quell'album (la prima versione), arriva Tornare a casa, il singolo che riporta Tommaso Paradiso in tutte le radio, realizzato con l'etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.
La canzone, un brano dalle sonorità elettropop, che si inserisce perfettamente nel repertorio dell'artista, chiude il cerchio in un anno importante per il cantante, sia sotto il profilo musicale che personale.
Il brano ispirato dal passato
Tornare a casa nasce da un'esperienza che riporta nel passato, un'esperienza virtuale, fatta da Paradiso un po' di tempo fa, attraverso un visore, che ha peromesso al cantante di tornare negli anni Novanta, in un posto preciso: la casa della sua infanzia.
Il cantautore, poi, ha messo in musica le sensazioni nate dall'aver rivissuto quei ricordi.
La canzone mette insieme le immagini della memoria con le emozioni del presente, gli istanti dolci, i rimpianti per le cose non fatte, i baci non dati.
Una canzone che accarezza l'anima e che è in linea con la nostalgia e il sentimento che attraversa tutto l'album di cui fa parte: la voglia di trovare un posto sicuro, un riparo dal mondo esterno, una casa, appunto, un'esigenza personale che è quella di una intera generazione, quella che Paradiso racconta da sempre attraverso la musica, e non solo.
Tornare a casa è il nuovo estratto dall'album del 2025 che aveva visto uscire come singoli, per primo, Lasciamene un po', poi Forse, poi il brano di Sanremo, I romantici, e Agitare coca cola.
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Il testo di Tornare a casa
Dimmi se l’orologio, quello del forno
Segna sempre la mezzanotte, mezzanotte
Io sono qui che tremo
Non come Zenga, ma per davvero
Dopo mezzanotte, mezzanotte
Dimmi stasera che fai
E domani che fai, uh
Se piove forte, piove forte
Io sono qui che tremo
Non per il freddo, ma per davvero
E piango forte, piango forte
C’è una piccola luce
Debole come me, eh-eh
In fondo agli occhi di un cane
Che ha solo voglia di
Tornare a casa
Ho solo voglia di tornare a casa
Svegliarmi un po’ così
Stare nel mio letto, stare sotto a un tetto
Che ci protegge quando fuori hai capito che non va
Dimmi se dalla cucina si vede San Pietro
O vedi solamente le parabole della Rai, di La7
Io sono qui che tremo nel finale di un film
In cui ti porta via il treno
E piango forte, pianoforte
C’è una piccola luce
Debole come me, eh-eh
In fondo agli occhi di un cane
Che ha solo voglia di
Tornare a casa
Ho solo voglia di tornare a casa
Svegliarmi un po’ così
Stare nel mio letto, stare sotto a un tetto
Che ci protegge quando fuori hai capito che non va
Tornare a casa
Ho solo voglia di tornare a casa
Siamo tutti un po’ così
In fuga dall’inferno, in cerca di un affetto
Che ci protegge quando fuori hai capito che non va
Per tutte le volte che non ti ho chiamato
Che mi abbracciavi e non ti ho dato un bacio
Per tutte le volte, sì, che mi hai sentito lontano
Ero soltanto a pensarti su un prato
Per tutte le volte che non ti ho parlato
Che non ridevi e non ci sono stato
Per tutte le volte, sì, che mi hai sentito lontano
Stavo solo a sognarti su un prato
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