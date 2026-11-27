Tornare a casa nasce da un'esperienza che riporta nel passato , un' esperienza virtuale , fatta da Paradiso un po' di tempo fa, attraverso un visore, che ha peromesso al cantante di tornare negli anni Novanta , in un posto preciso: la casa della sua infanzia . Il cantautore, poi, ha messo in musica le sensazioni nate dall'aver rivissuto quei ricordi. La canzone mette insieme le immagini della memoria con le emozioni del presente, gli istanti dolci, i rimpianti per le cose non fatte, i baci non dati. Una canzone che accarezza l'anima e che è in linea con la nostalgia e il sentimento che attraversa tutto l'album di cui fa parte: la voglia di trovare un posto sicuro , un riparo dal mondo esterno, una casa, appunto, un'esigenza personale che è quella di una intera generazione, quella che Paradiso racconta da sempre attraverso la musica, e non solo. Tornare a casa è il nuovo estratto dall'album del 2025 che aveva visto uscire come singoli, per primo, Lasciamene un po', poi Forse, poi il brano di Sanremo, I romantici, e Agitare coca cola.

Il testo di Tornare a casa

Dimmi se l’orologio, quello del forno

Segna sempre la mezzanotte, mezzanotte

Io sono qui che tremo

Non come Zenga, ma per davvero

Dopo mezzanotte, mezzanotte

Dimmi stasera che fai

E domani che fai, uh

Se piove forte, piove forte

Io sono qui che tremo

Non per il freddo, ma per davvero

E piango forte, piango forte

C’è una piccola luce

Debole come me, eh-eh

In fondo agli occhi di un cane

Che ha solo voglia di



Tornare a casa

Ho solo voglia di tornare a casa

Svegliarmi un po’ così

Stare nel mio letto, stare sotto a un tetto

Che ci protegge quando fuori hai capito che non va



Dimmi se dalla cucina si vede San Pietro

O vedi solamente le parabole della Rai, di La7

Io sono qui che tremo nel finale di un film

In cui ti porta via il treno

E piango forte, pianoforte

C’è una piccola luce

Debole come me, eh-eh

In fondo agli occhi di un cane

Che ha solo voglia di



Tornare a casa

Ho solo voglia di tornare a casa

Svegliarmi un po’ così

Stare nel mio letto, stare sotto a un tetto

Che ci protegge quando fuori hai capito che non va



Tornare a casa

Ho solo voglia di tornare a casa

Siamo tutti un po’ così

In fuga dall’inferno, in cerca di un affetto

Che ci protegge quando fuori hai capito che non va



Per tutte le volte che non ti ho chiamato

Che mi abbracciavi e non ti ho dato un bacio

Per tutte le volte, sì, che mi hai sentito lontano

Ero soltanto a pensarti su un prato

Per tutte le volte che non ti ho parlato

Che non ridevi e non ci sono stato

Per tutte le volte, sì, che mi hai sentito lontano

Stavo solo a sognarti su un prato