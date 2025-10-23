Tommaso Paradiso, Casa Paradiso è il nuovo album

Venerdì 28 novembre Tommaso Paradiso pubblicherà il nuovo album Casa Paradiso, anticipato dal singolo Lasciamene un po’. Il cantautore ha raccontato: “Sono incantato da quelle persone che, per indole, sanno ribaltare gli schemi, o addirittura uscirne. Sono incantato dagli avventurieri e dalle avventurose. Mi inchino di fronte a chi ha il coraggio di intraprendere viaggi lontani e profondi, dentro e fuori di sé, alla ricerca del senso autentico delle cose o più probabilmente della vita”. Inoltre, il prossimo anno l’artista sarà protagonista di un tour nei palazzetti.

Il cantautore ha raccontato: “Ho un’ammirazione profonda per chi, ogni giorno, affronta l’ignoto. Potrei quasi definirla un’invidia positiva, sana. Sono incantato da quelle persone che, per indole, sanno ribaltare gli schemi, o addirittura uscirne. Sono incantato dagli avventurieri e dalle avventurose. Mi inchino di fronte a chi ha il coraggio di intraprendere viaggi lontani e profondi, dentro e fuori di sé, alla ricerca del senso autentico delle cose o più probabilmente della vita. Io, invece, sono semplicemente un uomo ossessionato dall’intensità emessa dalla luce delle lampadine. Sono convinto che anche un ambiente non canonicamente 'bello' possa essere salvato da una luce calda. Sono semplicemente un uomo ossessionato dai palazzi, dall’edilizia in generale. Ancora non ho capito se tutto ciò che compio quotidianamente sia un tentativo di fuga dal malessere o una costante tensione verso il benessere”.

Tommaso Paradiso ha aggiunto: “Fatto sta che il piacere, immediato o programmato, sa tenermi a galla da quando mi sveglio a quando mi addormento. Esco di casa verso mezzogiorno, noleggio un monopattino e percorro le stesse identiche strade: il mio cuore si gonfia e la mente si libera. Potrei addirittura affermare di essere 'fatto', sì, ma di un godimento naturale”. Infine, il cantautore ha concluso: “Assisto e interpreto i fatti di questo mondo che mi cadono in testa, e ho l’oscura consapevolezza di non poter fare niente di significativo. Ho un po’ di paura. Posso solo scrivere e accompagnare questa rassegna di pensieri con la musica. È notte. Noleggio un altro monopattino. Ho bisogno di percorrere quella via che da Piazzale Flaminio sale su, dove passa anche il tram. Ho bisogno di accendere quella piccola luce, debole come me, aprire il frigo, fumare un’ultima sigaretta e amare all’infinito chi mi ha dato tutto e anche chi non mi ha dato niente. Tornare a casa”.

Il 18 aprile Tommaso Paradiso darà il via al tour con lo show in programma al Palazzo dello Sport di Roma. Successivamente, il cantautore porterà la sua musica in altre sei città: Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli. Ecco il calendario della tournée:

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile – Milano – Unipol Forum

23 aprile – Torino – Inalpi Arena

25 aprile – Bologna – Unipol Arena

26 aprile – Padova – Kioene Arena

28 aprile – Firenze – Mandela Forum

30 aprile – Napoli – Palapartenope