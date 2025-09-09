Tommaso Paradiso annuncia nuovo singolo e un tour nei palazzetti

Il cantautore romano, ex frontman dei Thegiornalisti, torna a suonare on the road in giro per l’Italia. Il 2026 segnerà un nuovo capitolo nella sua carriera: l’artista ha annunciato direttamente attraverso i suoi canali social il ritorno dal vivo, tra emozioni e grandi successi. E sta per arrivare il suo nuovo singolo, intitolato Lasciamene un po’ e su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 12 settembre



Tommaso Paradiso sorprende il suo pubblico con un doppio annuncio che segna un momento importante della sua carriera: il ritorno dal vivo con un tour nei palasport in programma nella primavera 2026, prodotto da Live Nation, e l’uscita del nuovo singolo Lasciamene un po’, disponibile da venerdì 12 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip su YouTube per Columbia Records - Sony Music Italy, già disponibile in presave. Dopo due anni dal suo ultimo progetto discografico, Lasciamene un po’ arriva a sorpresa e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura attuale e al tempo stesso nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. Il brano unisce il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo diretto e immediato, caratterizzato da synth, chitarre e ritmi incalzanti, per un risultato romantico e coinvolgente. Il tour nei palasport, che permetterà ai fan di ascoltare dal vivo sia le nuove canzoni sia i grandi successi del cantautore, toccherà le principali città italiane: si parte dal Palazzo dello Sport di Roma il 18 aprile, per proseguire all’Unipol Forum di Milano il 22 aprile, all’Inalpi Arena di Torino il 23 aprile, all’Unipol Arena di Bologna il 25 aprile, alla Kioene Arena di Padova il 26 aprile, al Mandela Forum di Firenze il 28 aprile e infine al Palapartenope di Napoli il 30 aprile.

Il tour 2026 rappresenta un’occasione unica per celebrare una carriera costellata di hit che hanno segnato il decennio musicale italiano. In fondo a questo articolo potete guardare i due post social con cui Tommaso Paradiso ha annunciato ai fan su Instagram il suo doppio grande ritorno.

L'annuncio sui social e l'attesa per il tour La notizia del ritorno dal vivo di Tommaso Paradiso è stata diffusa attraverso Instagram, dove l'artista ha scritto: "Aspettando di vivere quel momento in cui si spengono tutte le luci". Con questa frase, Paradiso cattura l'essenza del concerto, quell'attimo sospeso in cui il pubblico e l'artista condividono la stessa emozione, pronti a immergersi nell'esperienza musicale. I fan italiani potranno seguire il cantautore nelle principali città del Paese, in date che spaziano dalla primavera fino alla fine di aprile 2026, in palazzetti e arene capaci di accogliere migliaia di spettatori.

Nuovo singolo Lasciamene un po' A distanza di due anni dal suo ultimo lavoro discografico, Tommaso Paradiso torna con Lasciamene un po', brano prodotto da Simonetta che conferma la cifra stilistica unica dell'artista. La canzone unisce atmosfere nostalgiche a sonorità moderne, trasformando dettagli della vita quotidiana in immagini universali e facilmente riconoscibili. I synth, le chitarre e i ritmi incalzanti creano un pop contemporaneo immediato e coinvolgente, capace di affascinare sia i fan storici sia nuovi ascoltatori. Il videoclip, già disponibile su YouTube, accompagna il lancio del brano su tutte le piattaforme digitali e in radio, sottolineando il momento di grande rilancio della carriera di Paradiso.

Vendita dei biglietti: presale e date ufficiali La vendita dei biglietti per il tour seguirà un calendario preciso. Si comincerà il 9 settembre 2025 alle ore 11:00 con la Mastercard Presale, riservata ai possessori di carta Mastercard. Il giorno successivo, il 10 settembre 2025 alle ore 11:00, sarà disponibile la My Live Nation Presale. Infine, l’11 settembre 2025 alle ore 11:00 aprirà la vendita generale, accessibile a tutti gli interessati.

Le date confermate per il tour 2026 sono: 18 aprile 2026, Palazzo dello Sport, Roma

22 aprile 2026, Unipol Forum, Milano

23 aprile 2026, Inalpi Arena, Torino

25 aprile 2026, Unipol Arena, Bologna

26 aprile 2026, Kioene Arena, Padova

28 aprile 2026, Mandela Forum, Firenze

30 aprile 2026, Palapartenope, Napoli

Dalle origini romane ai Thegiornalisti Tommaso Paradiso nasce a Roma, nel quartiere Prati, il 25 giugno 1983, e cresce tra vinili, cassette e le prime chitarre, coltivando una passione per la musica che esplode in particolare dopo l'ascolto di Definitely Maybe degli Oasis. Nel 2009 fonda insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera il gruppo Thegiornalisti, segnando l'inizio di una parabola musicale destinata a dominare la scena pop italiana nella seconda metà degli anni Dieci. I brani dei Thegiornalisti mescolano pop ed elettropop con un lirismo urbano e nostalgico, dando vita a album di successo come Completamente Sold Out (2016) e Love (2018), oltre alla hit estiva Riccione, diventata un vero e proprio fenomeno culturale.

La carriera solista e gli album recenti Nel settembre 2019, Tommaso Paradiso annuncia l'uscita dai Thegiornalisti, segnando una svolta importante nella sua carriera. La decisione nasce dalla percezione che il progetto fosse giunto alla sua naturale conclusione, aprendo la strada a un percorso solista già anticipato dal singolo Non avere paura, subito diventato un inno generazionale. A questo brano seguono altri successi come I nostri anni, Ma lo vuoi capire? e Ricordami, che consolidano la sua identità artistica autonoma. Il 2022 segna l'uscita del primo album ufficiale, Space Cowboy, un lavoro che unisce atmosfere pop a momenti più intimi e sperimentali. L'anno successivo esce Sensazione stupenda, mentre nel 2024 Paradiso pubblica il suo primo live album, In concerto, raccogliendo le emozioni dei tour precedenti e trasmettendo la dimensione dal vivo della sua musica.

Un cantautore e autore di successo Oltre alla carriera come interprete, Tommaso Paradiso ha scritto brani per numerosi artisti di rilievo. Tra le sue firme ci sono Luca lo stesso per Luca Carboni, L’esercito del selfie di Takagi & Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa, e Una vita che ti sogno per Gianni Morandi. Ha inoltre collaborato con Elisa, Calcutta, Franco126 e molti altri.

Questa attività lo colloca tra i cantautori più influenti della scena italiana contemporanea, capace di creare canzoni che funzionano sia per sé stesso sia per altri interpreti.