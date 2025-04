La piccola Anna, nata prematura, è stata ritratta sulla pancia del celebre papà. Paradiso, ex frontman dei Giornalisti, non ha mai nascosto il desiderio di avere molti figli

Tra gli auguri dei fan per la nascita di Anna, spiccano alcuni commenti celebri. "Auguri ragazzi. Sono emozionata per voi. Vi amo", ha scritto Emma Marrone. "Congratulazioni. Quanta bellezza", le ha fatto eco Francesca Michelin. Ma ci sono anche i cuori di Alessia Marcuzzi e le congratulazioni della futura mamma Veronica Ferraro .

Per Tommaso, questo è l'avverarsi di un sogno. E di un desiderio profondo. Il cantante non ha mai fatto mistero della sua volontà di avere tanti figli.

" Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci ", ha scritto Carolina Sansone su Instagram, postando un'immagine di Tommaso Paradiso sdraiato sul letto, con la figlia Anna sulla pancia. "Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te".

La compagna di Tommaso Paradiso

IImprenditrice romana classe 1989, ​Carolina Sansoni è legata a Tommaso Paradiso dal 2017. Laureata in Comunicazione e Marketing presso la University of the Arts, specializzata in Fashion Business all'Istituto Marangoni e con un master alla International Business alla Hult International Business School, Carolina ha collaborato con aziende come Stella McCartney, Tom Ford e KPMG. È co-fondatrice di Talkin Pills, agenzia creativa e canale media dedicato al mondo del lavoro e dell'impresa, e ha fondato Denoise Design, una start-up che mescola creatività, moda e nuove idee. Tommaso Paradiso l'ha conosciuta nel 2017, a una partita di calcio. A lei, ha dedicato Questa nostra stupida canzone d’amore e Sensazione Stupenda.