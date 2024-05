Tommaso Paradiso in concerto, annunciato il primo album live

L’album live in doppio vinile 180gr di Tommaso paradiso arriverà sul mercato il 28 giugno. Quest’estate il cantautore sarà impegnato con il Tommy Summer Tour 2024

In attesa della partenza del tour estivo, Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita di un doppio album in vinile. Il cantautore romano ha condiviso la copertina del progetto in un post sul suo profilo Instagram.

tommaso paradiso: “un meraviglioso album live” Tommaso Paradiso è tra i cantautori più amati dal pubblico. Dal successo come voce del gruppo The Giornalisti all’affermazione come cantante solista, nel corso degli anni l’artista si è ritagliato un posto di rilievo nella scena musicale nazionale. Il 30 giugno Tommaso Paradiso darà il via Tommy Summer Tour 2024, la serie di concerti che lo vedrà protagonista sui palchi di numerose città: da Ferrara a Molfetta passando per Pistoia e Olbia. Ecco tutte le date della tournée: 30 giugno - FERRARA @ FERRARA SUMMER FESTIVAL

4 luglio - ROMA, ROCK IN ROMA

7 luglio - PISTOIA, PISTOIA BLUES

13 luglio - SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST

19 luglio - CATANIA, VILLA BELLINI

20 luglio - PALERMO, CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

15 agosto - OLBIA (SS), RED VALLEY FESTIVAL

21 agosto - PAESTUM (SA), OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

22 agosto - MOLFETTA (BA), BANCHINA SAN DOMENICO

24 agosto - DIAMANTE (CS), TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA approfondimento Tommaso Paradiso in concerto, tutte le date del Tommy Summer Tour 2024

Nel frattempo, Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita di un doppio album live registrato durante il suo ultimo tour nei palazzetti. Il cantautore ha pubblicato la cover del progetto discografico: “Abbiamo registrato i concerti nei palazzetti alla fine dell’anno scorso. Ne è uscito un meraviglioso album live in doppio vinile 180gr con una scaletta ed un sound devastanti”. L’album arriverà sul mercato alla fine del prossimo mese, più precisamente il 28 giugno. approfondimento Tommy 2023, ecco il tour di Tommaso Paradiso nei palazzetti. VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso)

Nell’ottobre del 2023 Tommaso Paradiso ha pubblicato l’album Sensazione stupenda contenente i singoli Viaggio intorno al sole e Blu ghiaccio travolgente. Tra i brani più amati dell’artista troviamo Non avere paura, La stagione del cancro e del leone, Lupin e Piove in discoteca. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Da sola/In the Night con Takagi & Ketra ed Elisa.