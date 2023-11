Tommy 2023, ecco il tour di Tommaso Paradiso nei palazzetti. VIDEO

È partito da Roma “Tommy 2023”, il tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso. Una data sold out ricca di emozioni, che ha visto il cantautore romano ripartire dalla sua città con un live che lo porterà in tutta Italia. “Chi ama la musica a questi live si divertirà” ci ha raccontato Tommaso prima di salire sul palco

“Nella musica non torno mai indietro, cerco sempre di trovare qualcosa di nuovo. E credo che questo tour e questo disco rappresentino il perfetto incrocio di tante cose che sono stato”. Tommaso Paradiso riparte da Roma, con un nuovo tour che porta anche le nuove canzoni di Sensazione stupenda, il suo ultimo album. Visibilmente felice di tornare sul palco, prima di iniziare questi live ci racconta della bellissima, anzi stupenda, sensazione di essere in mezzo a tanta gente, con concerti che lo porteranno nei palazzetti di tutta Italia, per poi tornare a Roma, il 4 luglio, per la prima data estiva, a Rock In Roma. Ce ne saranno altre, ma intanto godiamoci i concerti delle prossime settimane.

Chi ama la musica si divertirà

“Chi ama la musica si divertirà a questi concerti”, assicura Tommaso Paradiso che, in ogni data, porterà tanti dei suoi grandi successi: da Completamente a Riccione, fino a Ricordami e Non avere Paura, certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana, Da Sola In The Night, Promiscuità, Fine Dell’Estate, Zero Stare Sereno, Tutte Le Notti e Magari No, dall’album Space Cowboy.

“La cosa più bella che le persone mi dicono dopo i live è che è stato un bel momento, anche di condivisione. E questo credo sia importantissimo, e mi rende molto felice”, aggiunge il cantautore romano che, per questo tour, ha già molte altre date sold out.

A Roma, il primo concerto del tour nei palazzetti, è stata una festa che ha creato già tanti ricordi. Appuntamento a Napoli, Bari, Padova, Milano, Catania e Torino per crearne di nuovi, e ancora più belli, con la colonna sonora di Tommaso Paradiso.

Le date del tour

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli PalaPartenope – sold out

Martedì 21 novembre 2023 – Bari PalaFlorio - sold out

Sabato 25 novembre 2023 – Padova Kioene Arena - sold out

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino Pala Alpitour