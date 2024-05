Tommaso Paradiso in concerto, tutte le date del Tommy Summer Tour 2024

Spettacolo

I finalisti della kermesse internazionale si giocano la vittoria e il podio. Come per le precedenti serate, grande attenzione allo stile, elemento chiave di ogni performance. Per l'Italia Angelina Mango è pronta a stregare ancora una volta la Malmö Arena. Dopo le polemiche e le esclusioni, largo alla musica e allo show A cura di Vittoria Romagnuolo

Dopo la sfilata degli artisti in gara e il medley dei maggiori successi svedesi degli ultimi decenni, sul palco arriva Björn Skifs. Il cantante di Hooked on a Feeling, canzone svedese numero uno nelle classifiche globali nel 1974, è uno degli ospiti annunciati della serata

Petra Mede e Malin Akerman salutano calorosamente il pubblico presente e quello che segue la diretta dalla Malmö Arena dal resto del mondo. La presentatrice televisiva, veterana del Contest, e l'attrice hollywoodiana spiegano il meccanismo del voto di questa sera. I loro look, sempre questa sera sono a contrasto. Mede in nero, un abito in pelle con bottoni (oro) e cintura in vita, Akerman in bianco, long dress con lo spacco e un seducente cut-out frontale. Eleganti e senza eccessi