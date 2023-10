Tommaso Paradiso in concerto a Rock in Roma

I biglietti del concerto in programma il 4 luglio 2024 sono già in vendita. L’appuntamento farà parte del Tommy Summer Tour

Il 4 luglio 2024 Tommaso Paradiso sarà in concerto all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma, uno dei festival estivi più attesi e amati in Italia. Il cantante ha annunciato che la data farà parte del Tommy Summer Tour.