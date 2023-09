Tommaso Paradiso annuncia l’album Sensazione Stupenda

Tommaso Paradiso ha raccontato su Instagram: “Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me”

Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita del nuovo album Sensazione Stupenda. Per celebrare l’arrivo del disco, il cantautore ha organizzato una serie di appuntamenti con i fan per ascoltare in anteprima il lavoro.

tommaso paradiso: “con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso” A circa un anno e mezzo di distanza dall’uscita di Space Cowboy, Tommaso Paradiso è pronto a lanciare il nuovo progetto discografico. L’artista ha svelato che Sensazione Stupenda sarà una raccolta di vita, emozioni e storie. Il cantautore su Instagram: “È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me. Vi amo e vi amerò per sempre”. Sensazione Stupenda arriverà sul mercato il 6 ottobre. approfondimento Tommaso Paradiso e i Baustelle insieme in Amore Indiano

Inoltre, Tommaso Paradiso ha annunciato il Sensazione Stupenda Premiere Tour, una serie di appuntamenti in giro per l’Italia per ascoltare in anteprima l’album: “Ci ascoltiamo l’album insieme, vi racconterò, se volete, la genesi di alcune canzoni, potrete farmi domande”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Il 16 novembre la voce di Non avere paura darà il via al Tommy 2023 Tour. La tournée partirà da Roma per chiudersi a Torino il 6 dicembre, le città toccate saranno Napoli, Bari, Padova, Milano e Catania. approfondimento Viaggio intorno al Sole, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Tra le canzoni più amate di Tommaso Paradiso troviamo I nostri anni, Magari no, La stagione del cancro e del leone e Piove in discoteca.

