6/18 Immagine tratta dal profilo Instagram @lorenzo_zurzolo

Lorenzo Zurzolo è Vincenzo. Il 21enne attore romano, salito alla ribalta per il ruolo di Niccolò in “Baby”, fa parte del ricco cast della commedia “Sotto il sole di Riccione”. È un ragazzo non vedente, quasi “soffocato” dai continui modi di fare di una madre troppo apprensiva (Isabella Ferrari). Scoprirà per la prima volta il vero amore grazie all’aiuto dell’amico Furio (Davide Calgaro).

