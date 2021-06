Skam Italia 5, è ufficiale: Netflix annuncia la nuova stagione. VIDEO

Il nuovo capitolo della serie prodotta da Cross Production e adattata da Ludovico Bessegato arriverà nel 2022 , in esclusiva per Netflix. Nella quinta stagione di Skam Italia, che dalla critica italiana e internazionale è considerata uno dei migliori adattamenti della serie norvegese dalla quale è tratto, verrà approfondito in particolare uno dei personaggi già visto nelle prime quattro stagioni. La quarta, ad esempio, vedeva al centro della storia le vicende di Sana (Beatrice Bruschi) e si concludeva con gli esami di maturità del gruppo di amici romani. Al momento non si sa ancora come continuerà Skam Italia, né a quale dei protagonisti sarà dedicata.

Skam Italia, di cosa parla

approfondimento

Ludovico Tersigni, un'estate tra Summertime e X Factor

Ecco la trama di Skam Italia: “Un gruppo di amiche e amici del liceo J. F. Kennedy di Roma vive le prime esperienze di vita e affronta problemi più o meno importanti, interfacciandosi con tematiche come: l'amore e l'amicizia, la sessualità, la salute mentale, le dipendenze, la violenza e le molestie, la religione e la discriminazione in generale. Ognuna delle quattro stagioni segue le vicissitudini di un personaggio diverso, in un arco di tempo di due anni circa, fino al diploma”. La protagonista della prima stagione è Eva, che ha una relazione altalenante con Giovanni. Al centro di Skam 2 c'era Martino, ed è stato approfondito il suo coming-out e la sua relazione con Niccolò, gay represso e affetto da disturbo borderline della personalità. Nella terza stagione si è parlato di Eleonora, del suo rapporto tormentato con Edoardo, che ha avuto un flirt con la sua amica Silvia. Infine il quarto capitolo dedicato a Sana, divisa fra la fede musulmana, che le impone di sposare un altro fedele, e l'amore per Malik, che non pratica più l'Islam.

Ludovico Tersigni, da Skam a X Factor

Intanto Ludovico Tersigni, che in Skam interpreta Giovanni Garau, è stato scelto per sostituire Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor. “Quando mi hanno chiamato ho pensato 'Si sono sbagliati'" ha scherzato l'attore 25enne in una clip di presentazione sui canali social della trasmissione. "Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova” ha detto Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia. “Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d'incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sé l'autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent'anni e la volontà - la sua, ma anche la nostra - di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto. Siamo felici di avere Ludovico con noi, e non vediamo l'ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e soprattutto, il suo palco".