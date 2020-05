Skam Italia 4: tutte le cose da sapere sulla serie tv

Skam Italia 4… ed è subito cult



Come le precedenti stagioni della serie tv, anche Skam Italia 4, disponibile in streaming su Netflix (visibile dunque per gli abbonati Sky attraverso il decoder Sky Q, che consente il download dell’app del servizio di streaming online), ha ottenuto un successo immediato, diventando uno degli show tv più chiacchierati del momento.



Alla base di questo apprezzamento c’è senza dubbio la capacità del teen drama “nato in Norvegia, ma naturalizzato italiano” di raccontare in maniera sincera la realtà quotidiana degli adolescenti di oggi.



Skam Italia segue le vicende di un gruppo di liceali di Roma, alle prese non solo con la scuola, ma anche con amicizie, amori e divertimento. Le tematiche trattate sono molto attuali e vanno dalle difficoltà nell’accettazione di sé e nello sviluppare un senso di appartenenza all’omosessualità e al revenge porn.



Ecco cosa c’è da sapere, in breve, prima di avvicinarsi a questa quarta stagione di Skam Italia.



Skam Italia 4: le cose da sapere sulla nuova stagione



Formula di successo



Skam nasce come web serie norvegese. A partire dall’originale, sono stati realizzati numerosi adattamenti localizzati in giro per il mondo, a partire da Skam Italia, passando per la versione francese, spagnola, olandese e tedesca.



Ora basta… anzi no



In principio Skam Italia era stato cancellato alla terza stagione, con un annuncio ad agosto 2019. A stretto giro è però arrivato il colpo di scena: la serie è stata rinnovata e già a novembre sono cominciate le riprese dei nuovi episodi, disponibili su Netflix a partire dal 15 maggio 2020.



Adesso tocca a Sana



Ogni stagione ha un suo protagonista, attorno a cui ruotano le vicende narrate. Nelle prime stagioni è toccato rispettivamente a Eva, Martino ed Eleonora. Con Skam Italia 4 è la volta di Sana Allagui.



Vi presentiamo Beatrice



Sana Allagui è interpretata da Beatrice Bruschi, attrice italiana di 24 anni, nata a Torino. Beatrice ha partecipato a Caos Calmo di Antonello Grimaldi nel ruolo di Benedetta e ha recitato nel film tv Al di là del lago.



Chi è Sana?



Sana Allagui di Skam Italia 4 è una ragazza italo-tunisina, studentessa del liceo di Roma in cui si ambienta la serie tv. Musulmana praticante, è talvolta giudicata o presa in giro per la sua fede. Intelligente e schietta, è amica di Eva, Silvia e Federica, ma fatica a sentirsi parte della società in cui vive.



Spazio ai nuovi arrivi



La quarta stagione di Skam Italia introduce i vari membri della famiglia di Sana, oltre a Malik, love interest della ragazza interpretato dall’attore italiano Mehdi Meskar.



Dopo il diploma



Il regista Ludovico Bessegato ha lasciato intendere nel corso della presentazione della quarta stagione che Skam Italia potrebbe proseguire ulteriormente: una quinta stagione si incentrerebbe sulle avventure universitarie dei protagonisti, giunti al termine del loro ciclo scolastico. In aggiunta, in questi giorni Rosario Rinaldo di Cross Production ha affermato su Twitter che, se l’emittente norvegese che detiene i diritti di Skam (che nell’originale si è fermato a quattro stagioni) darà il via libera, una nuova stagione si farà.



Che musica!



La colonna sonora della quarta stagione include hit musicali come Pem Pem di Elettra Lamborghini (scopri le sue canzoni più famose), 7 Miliardi di Massimo Pericolo e La casa degli specchi di Myss Keta featuring Gabry Ponte.



Niente clip… c’è il COVID-19



Nelle passate stagioni gli episodi di Skam Italia erano accompagnati dalla pubblicazione di clip sul web realizzate dai protagonisti. Quest’anno è stato scelto di non farle, perché dei video quotidiani di vita scolastica sarebbero risultati stranianti in un momento in cui le scuole sono chiuse a causa della pandemia da coronavirus.