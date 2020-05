Sotto il sole di Riccione, ecco il trailer del film

Il Trailer di Sotto il sole di Riccione

approfondimento

Tommaso Paradiso presenta a Sky Tg24 "Ma lo vuoi capire?". VIDEO

A causa dell'emergenza Coronavirus, le vacanze per molti saranno un miraggio. E quindi per assaporare almeno virtualmente l'estate italiana, ecco che arrivano i primi film a sfondo balneare. Uno dei titoli più attesi è certamente Sotto il sole di Riccione che arriverà su Netflix, a partire dal primo luglio. Con le dovute differenze, l’opera è una sorta di “musicarello” ai tempi di Tik Tok, visto che il titolo è preso direttamente dal ritornello di famosissimo tormentone estivo cantato da gruppo The Giornalisti nel 2016. E non a caso Tommaso Paradiso ha firmato la colonna sonora oltre a partecipare al film con un gustoso cameo.

Sotto il sole di Riccione è firmato dagli YouNuts, due talentuosi videomaker, che in realtà si chiamano (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), La coppia ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani ni con alcuni dei più importanti cantanti italiani. Parliamo di artisti del calibro di Jovanotti, Marco Mengoni, Salmo, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Giorgia e il film rappresenta il loro esordio nel mondo del lungometraggio. Il soggetto, invece è di Enrico Vanzina ed è stato scritto dallo stesso Vanzina in collaborazione Caterina Salvadori e Ciro Zecca.. E siamo certi che Enrico abbia pensato all’iconico Sapore di mare, uno delle opere più riuscite dei fratelli Vanzina. D'altronde come scriveva Ennio Flaiano: “Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno:”