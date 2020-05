Medimex 2020, presenti Tommaso Paradiso e Pinguini Tattici Nucleari

Per l’edizione 2020 il Medimex sarà interamente digitale. In programma 20 eventi dal 3 al 18 giugno

Dal 3 giugno parte la prima edizione interamente digitale di Medimex. Le disposizioni previste per fronteggiare la diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) hanno reso impossibile organizzare la lunga serie di incontri e eventi come da tradizione. Gli organizzatori hanno quindi deciso di dare vita ad una manifestazione che si svolgerà sul web, online e in live stream. Si parte il 3 giugno e si chiude il 18 giugno. Tra i nomi già confermati quelli di Tommaso Paradiso, Ghemon, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sono 20 gli eventi in programma ma per conoscere tutti i dettagli del Medimex 2020 digital edition è disponibile il sito ufficiale della manifestazione, www.medimex.it.

Gli incontri con Tommaso Paradiso e Ghemon

Il 4 giugno toccherà a Tommaso Paradiso essere il protagonista dell’evento “Il futuro della musica live”. L’incontro in streaming inizierà alle ore 18.00 e vedrà l’ex frontman dei Thegiornalisti chiacchierare sul tema con Ernesto Assante e Clemente Zard. Durante il lockdown Tommaso Paradiso ha pubblicato con Elisa la canzone "Andrà tutto bene", messa a disposizione della campagna di comunicazione del governo a sostegno della Protezione civile. Inoltre il 17 aprile è uscito il nuovo singolo “Ma lo vuoi capire?” (IL TESTO), il terzo della carriera solista dopo “I nostri anni” (8 milioni di stream totali) e “Non avere paura”, brano apripista del nuovo progetto di Tommaso Paradiso, certificato doppio disco di platino e che conta oltre 48 milioni di stream. Il 9 giugno al Medimex 2020 parteciperà Ghemon per un seminario dal titolo “Una Vita In Streaming”, con Ernesto Assante e Chiara Santoro. A fine aprile il cantautore ha pubblicato l’album “Scritto nelle stelle”, il sesto della sua carriera.

Tra gli ospiti anche Francesco Sarcina e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari

Il Medimex 2020 vedrà la partecipazione anche di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. L’artista sarà protagonista il 16 giugno alle ore 18.00 per intervenire al panel “La Crisi è Indie?” e con lui ci saranno Ernesto Assante e Claudio Ferrante per parlare del settore musicale attuale. Le Vibrazioni sono reduci dal successo della canzone “Dov’è” presentata al 70º Festival di Sanremo e che ha conquistato il quarto posto finale. Alla kermesse musicale hanno partecipato anche i Pinguini Tattici Nucleari che saranno presenti anche al Medimex 2020 rappresentati da Riccardo Zanotti, uno dei membri del gruppo. L’artista sarà ospite il 18 giugno alle ore 18.00 con Ernesto Assante e Andrea Rosi per l’evento “Le Major E La Crisi” e avrà come oggetto la crisi della discografia attuale in relazione alla gestione delle etichette discografiche multinazionali. Nelle ultime settimane i Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato il nuovo singolo “Ridere” con un video costruito grazie alle clip inviate dai fan durante il lockdown. Inoltre il gruppo ha festeggiato sui social l’ingresso nell’Enciclopedia Treccani. I Pinguini Tattici Nucleari hanno rinviato il loro tour nei palazzetti previsto da febbraio e posticipato tutto al prossimo autunno dal 10 al 30 ottobre.