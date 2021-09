Tommaso Paradiso, Magari no: il testo del nuovo singolo

“ ’Prenditi pure sta canzone ’. MAGARI NO, fuori ora”. È con un verso del suo nuovo brano che Tommaso Paradiso ha comunicato alla nutrita schiera di fan, l’uscita del singolo “ Magari no ”, già disponibile al download dalla mezzanotte di mercoledì 15 settembre (mentre per ascoltarlo in radio dovremo aspettare fino a venerdì).

Per chi ha già avuto l’occasione di ascoltarla, “Magari no” è una canzone in cui traspare tutta la nostalgia e la speranza verso il futuro, una romantica e malinconica dedica da cantare a squarciagola tutti insieme. Ecco il testo della canzone.

Il testo di “Magari no”

Guido piano tanto non voglio arrivare

e se si stanca pure il freno

capirai sotto il cielo di settembre

quello che ti piace a te

per andare via di corsa nel weekend

le foglie, la strada, due moto che mi fanno i fari

una casina sul fiume con gli amici in barca sulle bici

ti sei presa le stelle

le notti che giro e non dormo

i sogni che faccio di giorno

le parole che ti ho scritto e già che ci sei



Allora prenditi pure sta canzone

mentre bevo una coca all'Autogrill

col volume a cannone per restare sveglio

e un po' di hangover per sentirmi meglio

e non dirmi davvero che ti risveglierai lunedì

senza un casino nel petto un casino nel letto

l'ultimo pacchetto e poi magari smetto

o magari no



Vorrei solo distrarmi un po'

perdermi in un disco pop

si perdermi senza senso

in un ballo che si muove lento

le foglie, la strada, tua madre che si è fatta male

tua madre che si è fatta male

e ti sei presa le stelle

le notti e allora tanto vale

Allora prenditi pure sta canzone

mentre bevo una coca all'Autogrill

col volume a cannone per restare sveglio

e un po' di hangover per sentirmi meglio

e non dirmi davvero che ti risveglierai lunedì

senza un casino nel petto un casino nel letto

l'ultimo pacchetto e poi magari smetto

o magari no



Magari è solo brutto tempo

o magari no

magari è solo brutto tempo



Allora prenditi pure sta canzone

mentre bevo una coca all'Autogrill

col volume a cannone per restare sveglio

e un po' di hangover per sentirmi meglio

e non dirmi davvero che ti risveglierai lunedì

senza un casino nel petto un casino nel letto

l'ultimo pacchetto e poi magari smetto

o magari no

Magari è solo brutto tempo

o magari no

magari è solo brutto tempo

tanto domani il sole arriverà

tanto domani il sole arriverà