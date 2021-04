Rkomi feat Tommaso Paradiso, il testo di "Ho spento il cielo"

Rkomi feat Tommaso Paradiso, "Ho spento il cielo"

“Ho spento il cielo” è la terza traccia del nuovo album di Rkomi, “Taxi Driver” atteso per il 30 aprile 2021, e ne è anche il primo singolo estratto. Il titolo è una chiara citazione cinematografica del film con Robert De Niro ma spiega anche il concept del progetto. Come un tassista abituato alla vita della metropoli, l’artista entra in vite ed esperienze diverse, senza però rinunciare alla propria identità. “Con Tommaso Paradiso ho costruito un gran bel rapporto – ha dichiarato Rkomi a Rolling Stone - È una persona estremamente intelligente e, nonostante sia già un nome di primo piano, è davvero alla mano. Mi sono reso conto che spesso più gli artisti sono famosi, più sono umili: Jovanotti, Elisa, Tommaso, ma anche Sfera, che magari da fuori non dà assolutamente quest’impressione”. Ecco la tracklist del disco: