Tommaso Paradiso in concerto: le date del tour 2022

L’artista romano Tommaso Paradiso , nuovo rappresentante del cantautorato moderno, era pronto per scatenarsi e cantare con i fan su tutti i principali palchi dei palazzetti di Italia, nel 2021. Il suo “ Sulle nuvole tour ” ha visto però un ulteriore stop a causa della pandemia ancora in corso ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Le nuove date sono ora riprogrammate per la primavera del 2022 . Per Tommaso Paradiso sarà il primo e vero concerto dal suo esordio come solista. Nel settembre del 2019 aveva infatti annunciato l’abbandono della sua storica band indie-pop Thegiornalisti .

Tommaso Paradiso: le parole sul nuovo disco

approfondimento

“Ricordami”, il video di Tommaso Paradiso e l'intervista a Sky Tg24

Nelle scorse settimane, Tommaso Paradiso, ringraziando i fan per il disco di platino con il singolo “Ricordami”, ha risposto in merito all’arrivo di un nuovo disco, questa volta come solista. "Ricordami è disco di platino e si chiude un capitolo. Ora è tempo di aspettare. Voglio fare uscire il nuovo album quando la storia lo consentirà. Quando potremo godere appieno delle canzoni e delle emozioni. Me lo sto sparando a palla dentro casa ma non è la stessa cosa. Voglio fare uscire questo album quando potremo cantarlo dal vivo, tutti insieme”. E in merito alla nuova “vita virtuale” di tutti noi, a causa del Covid, ha detto: “Sarebbe bello, una volta finita la pandemia, fare a meno di sti telefoni e riprendere il controllo della vita vera. Ho fame di concerti, ho fame di verità. Sono in astinenza di quella adrenalina che ti spacca il corpo nel tragitto dal camerino al palco”.

In attesa di riascoltarlo dal vivo, tutti i suoi ultimi lavori sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming musicale.