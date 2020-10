Tommaso Paradiso diventa regista, al via le riprese del primo film

Il cantautore annuncia il suo debutto come regista e sceneggiatore per una grande storia d’amore

In attesa dell’uscita del suo primo album da solista e del tour previsto nei palasport, Tommaso Paradiso ufficializza il suo esordio da regista. Da tempo il cantautore è stato accostato al mondo del cinema e quest’estate ha partecipato a “Sotto il Sole di Riccione”, film targato Netflix, firmando la colonna sonora e ritagliandosi anche un piccolo spazio interpretando sé stesso. Precedentemente aveva dichiarato a Sky Tg24 di essere pronto a dare vita “ad una commedia con dentro tanta musica”. Ammiccamenti, progetti e voci che di fatto non si sono mai concretizzate. Ora però arriva l’ufficialità dallo stesso Tommaso Paradiso che, ospite di Maurizio Costanzo nel programma di Rai Isoradio Strada Facendo, ha annunciato il suo primo film da regista. “Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. Si tratta di una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia”, queste le parole del cantautore.

Il singolo “Ricordami” e il primo album da solista

In attesa di ulteriori dettagli sul progetto, Tommaso Paradiso ha partecipato alla serata finale di “I Love My Radio” cantando dal vivo “Questa nostra stupida canzone d’amore” e omaggiando Lucio Dalla con “L’ultima luna”. Sul fronte musicale, ad inizio settembre è uscita “Ricordami”, canzone pubblicata dopo un lungo periodo di silenzio. Il video che accompagna il brano vede la partecipazione di Francesco Montanari e Andrea Delogu e riprende le atmosfere anni ‘80 già presenti nel singolo grazie all’inconfondibile assolo di sax. Il singolo è arrivato dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”, brani che faranno parte del suo primo album da solista che dovrebbe arrivare in primavera. A luglio un video del cantautore postato su Instagram si concludeva con l’annuncio della chiusura dell’album lasciando poi un pizzico di suspense per i fan: "Il disco è terminato, è bellissimo, e il titolo è...".

Le parole di Tommaso Paradiso a Sky Tg24

In una recente intervista a Sky Tg24, Tommaso Paradiso ha parlato di “Ricordami” e di com’è nata la canzone: “Accadde in una notte dello scorso dicembre, eravamo tornati da un ristorante, siamo saliti a casa, mi sono messo al pianoforte, avevo questa melodia in testa, me l’ero immaginata durante il giorno, quindi tornato a casa ho messo giù le parole ed è venuto tutto in maniera molto spontanea. Siccome questa canzone ricorda le sonorità degli anni Ottanta, abbiamo pensato di ricreare uno studio in stile di quel periodo in cui io ero appena nato”.

Il tour di Tommaso Paradiso nei più importanti palazzetti italiani è stato riprogrammato ad aprile e maggio 2021. Questo il calendario completo: