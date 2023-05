Tommaso Paradiso e i Baustelle insieme in Amore Indiano

Amore Indiano

“Arrivederci amore indiano, io devo andarmene lontano, in un call center di Milano, per stare bene ancora insieme, poter chiederti la mano”, sono le parole di inizio ritornello di Amore Indiano, una ballad in grado di rievocare un mix di emozioni colte, a metà tra momenti di pura gioia ed un futuro invece ancora incerto. La poesia, delicatezza e fantasticheria tipica dei Baustelle va ad unirsi alla voce di Tommaso Paradiso in un singolo che non ci si aspetta, capace di trasmettere le sensazioni di un amore tanto vicino quanto al tempo stesso lontano.