Viaggio intorno al Sole, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

È uscita la nuova canzone di Paradiso. Il singolo è disponibile da oggi, venerdì 24 marzo. Annunciato anche il suo prossimo tour nei palazzetti, che partirà il prossimo novembre. Tommaso Paradiso sarà ospite del Live In di Sky TG24 a Napoli, che si terrà il 31 marzo e il 1° aprile

È uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso, il singolo Viaggio intorno al sole (che potete ascoltare nel video che trovate in fondo a questo articolo). Il brano è stato presentato ieri in anteprima, durante il programma di RTL 102.5 The Flight con Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Oltre a presentare Viaggio intorno al Sole, il cantante ha annunciato anche il suo prossimo tour nei palazzetti, che partirà il prossimo novembre.

Il nuovo singolo è disponibile da oggi, venerdì 24 marzo. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, si tratta di un brano electro-pop dalle sonorità nostalgiche, quelle che ormai sono la cifra stilistica del cantautore.

“Viaggio intorno al Sole è una canzone fresca, primaverile”, ha spiegato ieri Tommaso Paradiso a RTL 102.5. “Le canzoni sono sempre dedicate a qualcuno, anche semplicemente alle persone a cui vuoi bene. Questa canzone - e il disco che verrà - nasce da un sentimento di rinascita. L’estate scorsa sono tornato in tour, sono stato in mezzo alle persone e ci siamo riabbracciati. Rispetto a Space Cowboy, che è un disco nato in pandemia, il prossimo sarà il disco dell’energia pura e della presa bene", ha aggiunto Paradiso.



Tommaso Paradiso sarà ospite del Live In di Sky TG24 a Napoli. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che, dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze e Bergamo, arriva a Napoli il 31 marzo e il 1° aprile con due giorni di dirette, ospiti, interviste e dibattiti.

Durante l'ospitata a The Flight di Matteo Campese e Paola Di Benedetto, Tommaso Paradiso ha offerto agli ascoltatori di RTL 102.5 una performance chitarra e voce di Non avere paura e Felicità pu***na.

"Le canzoni nascono quando sono stravolto da un’emozione che non riesco a contenere all’interno del mio corpo, a quel punto scrivo le parole, che nascono da sole”, ha spiegato l’artista.

Nel corso della stessa intervista, ha raccontato tra le altre cose dello speciale incontro a Milano con l’amico Alessandro Borghi e altri colleghi, una rimpatriata il cui video è diventato virale sui social network. "Vivo a Roma ma quando sono a Milano per lavoro alloggio sempre nello stesso albergo. Sembra un racconto da meme ma ieri, incredibilmente, c’eravamo io, Alessandro Borghi, Emma, Marracash, Lazza, Salmo e sul finale è arrivato anche Valentino Rossi, magicamente eravamo tutti lì ma senza metterci d’accordo. Sono andato a letto prima di tutti perché sono in promo e so come vanno a finire queste serate, è la maturità dei quarant’anni, qualche anno fa non mi sarei mai ritirato in camera".



Il tour che partirà a novembre

Nel 2023 Tommaso Paradiso tornerà a esibirsi dal vivo, protagonista della tournée nei maggiori palazzetti italiani dal titolo "Tommy 2023". Il tour partirà dal prossimo novembre e sarà l'occasione perfetta per ascoltare dal vivo tutte le hit che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più cantautori italiani di oggigiorno più amati, sia dalla critica che dal pubblico.

"Non vedo l’ora di portare i miei pezzi in tour. Ho già la scaletta in testa, ci saranno le canzoni del nuovo disco e i classici del mio repertorio", ha detto Tommaso Paradiso a RTL 102.5. "Il mio pubblico è cresciuto con me, non è cambiato negli anni. Vedo ancora delle facce che mi seguono dagli inizi. Sono contento di aver familiarizzato con le persone che amano la mia musica, ai miei concerti vedo anche tanti bambini cantare le mie canzoni, è bellissimo", ha proseguito l’artista.



Di seguito trovate il videoclip ufficiale di Viaggio intorno al Sole di Tommaso Paradiso.