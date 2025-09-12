Tommaso Paradiso, è uscita la nuova canzone Lasciamene un po'

Tommaso Paradiso ha pubblicato il nuovo brano Lasciamone un po’ scrivendo sul suo profilo Instagram: “Non mi piace mai parlare delle canzoni, men che meno preferisco spiegarle. Ognuno ha la libertà di farsi i viaggi che vuole ascoltandole. Però una cosa la voglio dire. Nelle prime due frasi di questa canzone c’è tutta la mia vita da 0 a 42 anni”

Tommaso Paradiso ha alzato il sipario sulla sua nuova era musicale. Il cantautore ha pubblicato il singolo Lasciamene un po’ in attesa della tournée che lo porterà sui palchi di sette palazzetti italiani nell’aprile del prossimo anno.

tommaso paradiso, il testo del nuovo brano lasciamene un po’

A luglio l'artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “La musica è importante, anche quella leggera, perché ha il compito di farti sognare e quando scrivo mi emoziono piu adesso di quando ho iniziato”. Ora, il cantautore è tornato con il brano Lasciamene un po’: “Non mi piace mai parlare delle canzoni, men che meno preferisco spiegarle. Ognuno ha la libertà di farsi i viaggi che vuole ascoltandole. Però una cosa la voglio dire. Nelle prime due frasi di questa canzone c’è tutta la mia vita da 0 a 42 anni. Sogno come un ragazzino, ho paura come un ragazzino”.

Ecco il testo di Lasciamene un po’ di Tommaso Paradiso:

Sogno come un ragazzino

Ho paura come un ragazzino

Ma che fortuna che esisti

Ma che fortuna che esistono gli altri

Che ci danno la mano

E che ci danno da bere quando abbiamo fame

Vorrei ballare con te

Vorrei ballare con te e con mille altri

Anche se non abbiamo più il fisico per dimenticare

Tutto quello che ci ha fatto male

E la macchina e la musica e anche la tua sigaretta è diventata elettronica

Tanto comunque ti frega

E il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca

Sulla notte

Lasciamene un po’

Di questo fottutissimo cuore

Sulla maglietta e il jeans

Prima di andare

Che finisci l’amore

Non vuoi parlare con me

Vuoi parlare di Belve e di scarpe in saldo

O vuoi solo partire

In un posto in cui i missili non cadranno

E la macchina e la musica e anche la tua bicicletta è diventata elettronica

Tanto comunque ti frega

E il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca

Sulla notte

Lasciamene un po’

Di questo fottutissimo cuore

Sulla maglietta e il jeans

Prima di andare

Che finisci l’amore

Lasciamene un po’

Di questo fottuttissimo cuore

Giubbotto e drink

Prima di andare

Che finisci l’amore

Ma tanto non finirà

Anche se finirà

Anche se finirà

Prima di andare

Che finisci l’amore

Lasciamene un po’