Tommaso Paradiso, è uscita la nuova canzone Lasciamene un po'

Tommaso Paradiso ha pubblicato il nuovo brano Lasciamone un po’ scrivendo sul suo profilo Instagram: “Non mi piace mai parlare delle canzoni, men che meno preferisco spiegarle. Ognuno ha la libertà di farsi i viaggi che vuole ascoltandole. Però una cosa la voglio dire. Nelle prime due frasi di questa canzone c’è tutta la mia vita da 0 a 42 anni”
Tommaso Paradiso ha alzato il sipario sulla sua nuova era musicale. Il cantautore ha pubblicato il singolo Lasciamene un po’ in attesa della tournée che lo porterà sui palchi di sette palazzetti italiani nell’aprile del prossimo anno.
A luglio l'artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “La musica è importante, anche quella leggera, perché ha il compito di farti sognare e quando scrivo mi emoziono piu adesso di quando ho iniziato”. Ora, il cantautore è tornato con il brano Lasciamene un po’: “Non mi piace mai parlare delle canzoni, men che meno preferisco spiegarle. Ognuno ha la libertà di farsi i viaggi che vuole ascoltandole. Però una cosa la voglio dire. Nelle prime due frasi di questa canzone c’è tutta la mia vita da 0 a 42 anni. Sogno come un ragazzino, ho paura come un ragazzino”.
Ecco il testo di Lasciamene un po’ di Tommaso Paradiso:
Sogno come un ragazzino
Ho paura come un ragazzino
Ma che fortuna che esisti
Ma che fortuna che esistono gli altri
Che ci danno la mano
E che ci danno da bere quando abbiamo fame
Vorrei ballare con te
Vorrei ballare con te e con mille altri
Anche se non abbiamo più il fisico per dimenticare
Tutto quello che ci ha fatto male
E la macchina e la musica e anche la tua sigaretta è diventata elettronica
Tanto comunque ti frega
E il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca
Sulla notte
Lasciamene un po’
Di questo fottutissimo cuore
Sulla maglietta e il jeans
Prima di andare
Che finisci l’amore
Non vuoi parlare con me
Vuoi parlare di Belve e di scarpe in saldo
O vuoi solo partire
In un posto in cui i missili non cadranno
E la macchina e la musica e anche la tua bicicletta è diventata elettronica
Tanto comunque ti frega
E il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca
Sulla notte
Lasciamene un po’
Di questo fottutissimo cuore
Sulla maglietta e il jeans
Prima di andare
Che finisci l’amore
Lasciamene un po’
Di questo fottuttissimo cuore
Giubbotto e drink
Prima di andare
Che finisci l’amore
Ma tanto non finirà
Anche se finirà
Anche se finirà
Prima di andare
Che finisci l’amore
Lasciamene un po’
Inoltre, Tommaso Paradiso ha annunciato il suo atteso ritorno live con un tour in partenza il 18 aprile dal palco del Palazzo dello Sport di Roma. Previsti appuntamenti in altre sei città italiane: Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e infine Napoli con l’ultimo show in programma al Palapartenope il 30 aprile. Questo il calendario completo:
- 18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
- 22 aprile – Milano – Unipol Forum
- 23 aprile – Torino – Inalpi Arena
- 25 aprile – Bologna – Unipol Arena
- 26 aprile – Padova – Kioene Arena
- 28 aprile – Firenze – Mandela Forum
- 30 aprile – Napoli – Palapartenope
Dall’affermazione con i Thegiornalisti al successo solista, Tommaso Paradiso è tra i cantautori più amati della scena italiana. Nel 2022 l’artista ha pubblicato l’album Space Cowboy contenente anche il singolo Magari no. Tra le sue canzoni citiamo Non avere paura, Ricordami, Magari no e Blu ghiaccio travolgete contenuta nel disco Sensazione stupenda distribuito nel 2023. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Stanza singola con Franco 126 a Da sola/In the Night con Takagi & Ketra ed Elisa passando per Ho spento il cielo con Rkomi (FOTO).
