Sanremo 2027, la Gialappa's Band conduce il Controfestival

La Gialappa's sarà protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. Per i 'gialappi' Giorgio Gherarducci e Marco Santin si tratta di un ritorno alla kermesse a oltre dieci anni dall’ultima volta.

Dopo l'annuncio dei The Jackal conduttori del PrimaFestival, nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1 di stasera, arriva quello sulla conduzione del ControFestival: la trasmissione che sostituirà il DopoFestival, sarà affidata alla Gialappa's Band , protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. A renderlo noto, sempre De Martino, protagonista di un video realizzato per l'occasione nel quale veste i panni di un giornalista del Tg1 che dà la notizia della scomparsa del DopoFestival: un gioco di finzione e autoironia, interrotto dalle voci inconfondibili del duo della Gialappa's Band, che accompagna la rivelazione dell'ultimo tassello dell'offerta editoriale legata al Festival.

Con l'annuncio del 'ControFestival' si chiude così il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027, completando un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival, valorizzandone contenuti, protagonisti e momenti più significativi. La presenza della Gialappa's Band al timone del 'ControFestival', si legge in una nota della Rai, "arricchisce ulteriormente un'offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull'evento televisivo più seguito dell'anno".