La cantante sarà al centro di una puntata ricca di sorprese, tra esibizioni dal vivo e incontri decisamente fuori dagli schemi. Lunedì 2 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Terzo appuntamento con la nuova stagione di GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in onda l unedì 2 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Malika Ayane affianca il Mago Forest

Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione sarà Malika Ayane. La cantante sarà al centro di una puntata ricca di sorprese, tra esibizioni dal vivo e incontri decisamente fuori dagli schemi. Si cimenterà anche in una personale interpretazione di Hotel California, accompagnata da un tenore alquanto particolare interpretato da Alessandro Betti, per poi trovarsi faccia a faccia con un improbabile regista turco, interpretato da Toni Bonji. Non mancherà un momento più intimo, ma sempre all'insegna dell'ironia, nell'intervista con il Mago Forest.



Novità assoluta di questa stagione è Casa Piersilvi, la nuova fiction ambientata nella storica Casa Vianello, in cui per la prima volta si troveranno faccia a faccia la magistrale parodia di Pier Silvio Berlusconi portata in scena da Ubaldo Pantani, e quella di Silvia Toffanin, dell’istrionica Brenda Lodigiani.



E ancora Ubaldo ci regala una nuovissima e esilarante parodia di Francesco Chiofalo, in videochiamata con i Gialappi.



In più, Brenda tornerà a vestire i panni di Victoria Cabello e sarà protagonista di una nuova puntata di Chi l'ha visto Retired, Giulia Vecchio darà vita alle sue irresistibili versioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone.



Tra gli ospiti in studio una vecchia conoscenza dei Gialappi, Lucia Ocone, che dopo aver suonato il citofono col nuovo addetto agli ospiti Ivan, alias Alessandro Betti, porterà in studio l'esuberante Feliciana, pronta a movimentare la serata.

Torna anche l'inconfondibile universo di Maccio Capatonda con Storie Male, il podcast che racconta vicende assurde con il tono solenne delle grandi inchieste, mentre Marcello Cesena, insieme a Simona Garbarino, sarà protagonista di un nuovo episodio dell'immancabile Sensualità a Corte, con un cameo di Francesco Paolantoni.

Non mancheranno le incursioni di Max Angioni, alle prese con uno psicologo decisamente sui generis e con il personaggio di Jaynital, Edoardo Ferrario proporrà la sua versione di Aldo Cazzullo, mentre Stefano Rapone sarà protagonista della parodia de Le Iene, e Giulia Vecchio darà vita alle sue irresistibili versioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone,

La musica sarà ancora una volta uno degli ingredienti fondamentali dello show. Sul palco, insieme ai Neri per Caso, arriverà Raphael Gualazzi insieme a Martino Vercesi per una sorprendente rilettura di I Heard It Through the Grapevine, contaminata dalle sonorità di Oye Como Va e Baila Morena. Spazio anche alle incursioni musicali di Giovanni Vernia, nei panni di Terzultimo, e alle performance che accompagneranno gli interventi del cast.

Tra gli altri momenti della serata, una nuova puntata della serie politica Election Days con Angioni e Betti, ma anche delle Verità fuorvianti di Toni Bonji, oltre a una sorprendente apparizione di Stefano De Martino, interpretato da Gigi, accompagnato dal corpo di ballo sulle note di Cacao Meravigliao.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.