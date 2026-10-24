GialappaShow, Bianca Balti affianca il Mago Forest

Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione sarà la modella e conduttrice Bianca Balti. Stefano Fresi, Laura Pausini, Sayf e Francesco Paolantoni tra i protagonisti della serata. Tornano le parodie di Emma Marrone, Bruno Vespa, Roberto Saviano e Stefano De Martino, insieme ai comici dello show. Max Angioni per la prima volta impersona Lele Adani. Lunedì 26 ottobre alle ore 21.30, su TV8 e Sky

Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione sarà la modella e conduttrice Bianca Balti che, pronta a mettersi in gioco con simpatia e autoironia, sarà coinvolta in numerosi momenti comici, fino a diventare protagonista dell'immancabile intervista al Caffè Letterario.

Secondo appuntamento con la nuova stagione di GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in onda lunedì 26 ottobre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Tra gag, ospiti e parodie

La puntata si aprirà con un divertente collegamento al citofono che vedrà protagonista l’attore Stefano Fresi, con il nuovo addetto agli ospiti Ivan, alias Alessandro Betti. Tra gli ospiti della serata anche Francesco Paolantoni, pronto a lasciarsi coinvolgere nelle imprevedibili gag del Mago Forest e dagli immancabili commenti della Gialappa's Band.

La new entry della stagione, Max Angioni, debutta con la parodia assolutamente inedita di Lele Adani, nella fiction corale Ultimo Appuntamento. In più, riproporrà un nuovo episodio dello Psicologo, e porterà sul palco Jaynital, il cantante reggaetton dai testi discutibili, accompagnato da un corpo di ballo.

Non mancheranno le grandi parodie. Giulia Vecchio tornerà in studio nei panni di Emma Marrone e Iva Zanicchi, mentre Ubaldo Pantani prima vestirà quelli di Bruno Vespa e poi dell'immancabile Gineprio, protagonista sul palco assieme a Laura Pausini di un improbabile spot nel bel mezzo di un concerto del suo tour internazionale. Gigi proporrà le sue interpretazioni di Roberto Saviano nella Malavisione e di Stefano De Martino, quest'ultimo alle prese con una surreale versione del celebre gioco dei pacchi. Poi Edoardo Ferrario interpreterà Aldo Cazzullo, mentre Toni Bonji sarà di nuovo il regista turco Kaskai Annanzi, e tornerà con L'Avvocato d'Ufficio, affiancato da imputato e testimone.



Spazio anche ai personaggi più amati del programma. Brenda Lodigiani tornerà a vestire i panni di Ester Ascione e sarà protagonista di un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? Retired.. Non mancheranno Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, Storie Male di Maccio Capatonda, la parodia de Le Iene con Stefano Rapone e il cantante Terzultimo, interpretato da Giovanni Vernia.



La musica è protagonista anche con i Neri per Caso, che insieme al polistrumentista Carlo Poddighe daranno ritmo alla serata reinterpretando grandi hit internazionali: da Pride (In the Name of Love) degli U2 a Fly Away di Lenny Kravitz, fino a Music For a Sushi Restaurant di Harry Styles. Spazio anche a un incontro musicale speciale con Sayf, sulle note di Svalutation di Adriano Celentano. E per il gran finale, un'inedita K-pop band formata da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia, pronta a conquistare la scena.



GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.