Tutto comincia nel 1985 a Bar Sport, il programma di Radio Popolare ideato da Sergio Ferrentino che dopo le 22 commentava la giornata calcistica con il contributo, spesso decisivo, degli ascoltatori. Carlo, Marco e Giorgio non si conoscevano: arrivano uno alla volta, da fan diventano collaboratori, da collaboratori conduttori.

Il nome lo devono ai Mondiali messicani del 1986, quando parecchi calciatori finirono vittime di disturbi intestinali: la gialappa è una pianta messicana dal cui tubero si ricava un lassativo per cavalli. Non esattamente un battesimo aristocratico. Ma un marchio indelebile, questo sì.

Poi, accanto alle radiocronache, arriva la televisione: Mai dire Banzai nel 1989, Mai dire Gol dal 1990, e ancora Mai dire Grande Fratello, Le Iene, il passaggio in Rai, il ritorno a Mediaset, il GialappaShow su TV8 e Sky Uno. Veltroni, che con Gli occhi cambiano aveva già raccontato la storia dei programmi televisivi e con Quando c’era Berlinguer ed È stato tutto bello ha fatto del documentario una forma di memoria collettiva, sceglie una strategia coerente con i suoi protagonisti.

Il regista resta fuori campo: lo si sente, non lo si vede. Parimenti a Marco, Giorgio e Carlo nei loro programmi, dove per quattro decenni sono stati voci senza volto. Qui, per una volta, i tre si concedono alla cinepresa e rispondono alle domande: è Veltroni a farsi Nessuno. Nelle note di regia lo scrive senza giri di parole: da decenni i Gialappi «commentano immagini, imprese, talento degli altri senza mai mostrarsi. Una scelta radicale, nel tempo in cui apparire è progressivamente diventata una ragion di vita». Nell’epoca dei selfie, tre voci senza volto sono quasi un manifesto. O, se preferite, un’eresia.