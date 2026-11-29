Introduzione
Domenica 29 novembre debutta su Rai 2 la serie crime britannica con Phyllis Logan, la signora Hughes di Downton Abbey. Logan interpreta Cora Felton, un'esperta di cruciverba con un carattere molto particolare che aiuta la polizia di un piccolo paese inglese a risolvere una serie di omicidi. Le tre storie andranno in onda in tre domeniche e si possono vedere anche in streaming su RaiPlay.
Quello che devi sapere
La trama
Cora Felton è una famosa autrice di cruciverba. Tutti la conoscono come "la Signora dei Puzzle": firma una rubrica di enigmistica e il suo volto compare persino sulle confezioni di una marca di biscotti. Si è appena trasferita con la nipote Sherry Carter a Bakerbury, un tranquillo paese inglese con il mercato in piazza. La calma, però, dura poco. Nel cimitero del paese viene trovato il corpo di una ragazza, e accanto c'è un indizio scritto come la definizione di un cruciverba. La polizia non sa come andare avanti e l'ispettore Derek Hooper chiede aiuto a Cora. Così Cora diventa una detective improvvisata. Il suo carattere, tuttavia, non va d'accordo con i metodi della polizia: è irriverente, beve, fuma e se ne infischia delle buone maniere. Infastidisce spesso Hooper, ma ha un ottimo intuito.
Il segreto di Cora Felton
C'è anche un segreto, che rischia di mettere la protagonista nei guai. Cora non è davvero l'autrice dei cruciverba che la rendono famosa. È Sherry a creare gli schemi e a trovare le parole, mentre la zia ci mette la faccia e il personaggio pubblico. Se la verità venisse fuori, le conseguenze per entrambe sarebbero serie. Nelle indagini Sherry è la più prudente delle due, e cerca spesso di frenare la zia quando si spinge troppo in là. Phyllis Logan ha descritto Cora come un personaggio "ridicolo, eccentrico". È molto lontano, dunque, dalla governante rigida e severa che il pubblico ricorda da Downton Abbey.
Le tre storie, da stasera su Rai 2
La versione originale ha sei episodi da circa un'ora, che formano tre storie diverse. Rai 2 le trasmette in tre domeniche, a partire da stasera. Ogni storia ha un nuovo caso e nuovi personaggi, mentre i protagonisti restano gli stessi. Nella prima, Cora si ritrova coinvolta nell'indagine sulla ragazza uccisa, col giornalista Anton Grant e l'avvocata Becky Baidwan che reagiscono in modo molto diverso al suo arrivo. Nella seconda, Becky chiede a Cora di riesaminare il caso di Darren Duggan, condannato per aver ucciso la sua ex fidanzata. L'uomo accusa un altro, e il direttore del carcere invita Cora a smettere di fare domande. Nella terza, a Bakerbury arriva per un concerto Dennis Pride, l'ex marito violento di Sherry, una rockstar. Intanto Cora è distratta da un corteggiatore e Hooper deve fare i conti con il sindaco del paese.
Il cast
Phyllis Logan è un'attrice scozzese, con un premio Bafta nel palmares. Oltre a Downton Abbey ha recitato in Lovejoy e Shetland. Grazie a questo ruolo è stata premiata come miglior attrice nel concorso internazionale dell'Italian Global Series Festival. Accanto a lei c'è Charlotte Hope nel ruolo di Sherry. Hope è stata Caterina d'Aragona in The Spanish Princess e Myranda ne Il Trono di Spade. Adam Best, conosciuto per Holby City e Blue Lights, interpreta l'ispettore Hooper. Alistair Brammer, visto in Dalgliesh, è Anton Grant, giornalista del Bakerbury Gazette. Ben Freeman, noto per la soap Emmerdale, è Dennis Pride. Completano il cast Nick Danan (il sergente Sam Brody), Jack Weise (l'agente Danny Finley), Yasmin Seky (l'avvocata Becky Baidwan) e Richard Croxford (il sindaco Firth).
I romanzi di Parnell Hall e la produzione
The Puzzle Lady è tratta dai romanzi dello scrittore americano Parnell Hall, morto nel 2020. Hall ha pubblicato il primo libro con protagonista Cora Felton, A Clue for the Puzzle Lady, nel 1999, continuando poi la serie per vent'anni. Alcuni l'hanno descritta come una "Miss Marple con gli steroidi". L'adattamento è di Dominique Moloney, che ha scritto anche per Shakespeare & Hathaway e Le indagini di Sister Boniface. La regia è di Tom Dalton. La serie è prodotta da Factual Fiction e December Films per Channel 5, mentre la distribuzione internazionale è di ZDF Studios. Anche se la storia si svolge in Inghilterra, le riprese sono state fatte in Irlanda.