C'è anche un segreto, che rischia di mettere la protagonista nei guai. Cora non è davvero l'autrice dei cruciverba che la rendono famosa. È Sherry a creare gli schemi e a trovare le parole, mentre la zia ci mette la faccia e il personaggio pubblico. Se la verità venisse fuori, le conseguenze per entrambe sarebbero serie. Nelle indagini Sherry è la più prudente delle due, e cerca spesso di frenare la zia quando si spinge troppo in là. Phyllis Logan ha descritto Cora come un personaggio "ridicolo, eccentrico". È molto lontano, dunque, dalla governante rigida e severa che il pubblico ricorda da Downton Abbey.