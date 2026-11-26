Grey’s Anatomy, in uscita oggi su Disney+ la stagione 23 della serie tv: trama e castSerie TV
Introduzione
Dal 26 novembre riparte in Italia, in streaming su Disney+, Grey’s Anatomy. Gli episodi della stagione 23 della serie tv (già partita negli States su ABC lo scorso ottobre), vedranno nuove avventure per Meredith Grey e Nick Marsh e nuove emergenze per il Grey Sloan Memorial, con la partecipazione di volti storici dello show e nuovi ingressi. Cosa c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Grey's Anatomy 23, dove vederlo e il calendario delle uscite
La stagione 23 di Grey's Anatomy debutta in streaming su Disney+ dal 26 novembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Lo show, che è ripartito negli USA lo scrorso ottobre su ABC, arriva in Italia con un nuovo episodio ogni giovedì. I prossimi appuntamenti confermati dalla lpiattaforma sono:
- Episodio 2 il 3 dicembre
- Episodio 3 il 10 dicembre
- Episodio 4 il 17 dicembre
- Episodio 5 il 24 dicembre
- Episodio 6 il 31 dicembre
L'intera stagione è composta da 13 episodi e risulta più breve delle precedenti.
Cosa succede nella stagione 23 dello show
La trama della nuova stagione riparte dalla riorganizzazione del Grey Sloan Memorial dopo l'addio di figure storiche come Owen Hunt e Teddy Altman.
I fatti riprendono un mese dopo il crollo del Royer Bridge e tra le prime emergenze mediche da affrontare c'è un grave incidente all'aeroporto Sea-Tac di Seattle.
La nuova organizzazione delle corsie e delle sale operatorie, che prevede nuovi ingressi nel personale, vede Meredith Grey sempre coinvolta come guida del gruppo dei medici e dei pazienti, protagonista di episodi chiave tra un viaggio di ricerca a Boston e l'altro. Fuori dalle corsie, Meredith Grey e Nick Marsh compiono nuovi passi importanti nella loro relazione
In ospedale, mentre gli specializzandi proseguono la loro formazione guidati da Miranda Bailey e Richard Webber, si apre un nuovo reparto dedicato ai pazienti vip.
Il cast e le new entry
In Grey's Anatomy 23 debutta James Wolk, l'attore statunitense noto per Mad Men, nei panni di Seth Norton, un chirurgo diventato imprenditore che diventerà una nuova minaccia esterna per l'ospedale.
Come è noto, non torneranno Owen Hunt (Kevin McKidd) e Kim Raven (Teddy Altman).
Torneranno nel cast e nella storia, invece, i veterani Chandra Wilson e James Pickens Jr., nei panni, rispettivamente, di Miranda Bailey e Richard Webber.
Confermato anche il ritorno di Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Chris Carmack, oltre agli interpreti degli specializzandi: Harry Shum Jr. (Benson Kwan), Adelaide Kane (Jules Millin), Alexis Floyd (Simone Griffith), Niko Terho (Lucas Adams).
Ellen Pompeo prenderà parte ad alcuni episodi di questa stagione.
Ellen Pompeo nel trailer
"Durante le crisi scopriamo chi siamo davvero", si legge nel trailer della stagione 23 di Grey's Anatomy, disponibile anche in testa a questa scheda.
La clip mostra in anticipo alcune delle immagini delle sequenze chiave della nuova stagione che vedrà la presenza altalenante di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, in linea con le intenzioni della star di continuare a partecipare al progetto, di cui è anche produttrice esecutiva.
Il trailer mostra le anticipazioni di "Collide", il promo episodio della nuova stagione, con l'arrivo in corsia d'emergenza dei feriti per l'incidente all'aeroporto di Seattle, oltre alle immagini del nuovo reparto vip dell'ospedale.
Grey's Anatomy detiene il primato della longevità nell'ambito dei medical drama. Il rinnovo della serie tv non è stato ancora confermato dal network.