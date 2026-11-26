La trama della nuova stagione riparte dalla riorganizzazione del Grey Sloan Memorial dopo l'addio di figure storiche come Owen Hunt e Teddy Altman.

I fatti riprendono un mese dopo il crollo del Royer Bridge e tra le prime emergenze mediche da affrontare c'è un grave incidente all'aeroporto Sea-Tac di Seattle.

La nuova organizzazione delle corsie e delle sale operatorie, che prevede nuovi ingressi nel personale, vede Meredith Grey sempre coinvolta come guida del gruppo dei medici e dei pazienti, protagonista di episodi chiave tra un viaggio di ricerca a Boston e l'altro. Fuori dalle corsie, Meredith Grey e Nick Marsh compiono nuovi passi importanti nella loro relazione

In ospedale, mentre gli specializzandi proseguono la loro formazione guidati da Miranda Bailey e Richard Webber, si apre un nuovo reparto dedicato ai pazienti vip.