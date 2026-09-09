You Can See Everything, il documentario segreto su Elizabeth Holmes

You Can See Everything è stato presentato il 6 settembre 2026 al Telluride Film Festival in una proiezione a sorpresa. Il film non era stato annunciato pubblicamente in precedenza e il pubblico ha scoperto il titolo soltanto al momento della proiezione. Nello stesso momento A24 ha diffuso il primo teaser, mostrando alcune delle conversazioni tra Fielder e Holmes.

You Can See Everything nasce dall’incontro tra Fielder, autore noto per i suoi progetti che giocano sul confine tra realtà e costruzione, e Lance Oppenheim, regista e documentarista. I due hanno lavorato al film mantenendone a lungo segreti sia l’esistenza sia i contenuti. La scelta di non presentare il progetto fino alla proiezione di Telluride ha permesso di preservare anche l’effetto sorpresa del documentario.

You Can See Everything sarà distribuito da A24 nelle sale statunitensi a ottobre. Il documentario arriva quindi al pubblico dopo tre anni di lavorazione segreta e dopo la première di Telluride, mantenendo al centro la domanda che attraversa l'intero progetto: quanto possiamo davvero conoscere una persona quando quella persona sa di essere osservata?