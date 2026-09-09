Company di Casey Affleck: recensione del film alla Mostra di Venezia

Ottantacinque anni, una faccia che sembra scolpita nella stessa legna della baita in cui vive il suo personaggio. Potrebbe leggere l’elenco telefonico e sembrerebbe comunque reduce da una guerra, un western di Sam Peckinpah e almeno tre divorzi.

A Venezia, Nolte la fa molto più semplice di tutti noi che cerchiamo simboli: stare nella baita, ascoltare, essere presente.

Fine del metodo.

Ed è forse proprio questa presenza ruvida, quasi minerale, a dare a Tom il peso di un uomo che non ha bisogno di raccontarci tutto perché la sua faccia lo ha già fatto.

Al suo fianco Ben Mendelsohn è il perturbante Kleinschmidt; Caylee Cowan, attrice e produttrice oltre che compagna del regista, si moltiplica in più figure; Adelaide Clemens, Scoot McNairy ed Emily Alyn Lind presidiano epoche diverse di questo lungo viaggio dentro il racconto.

E poi ci sono Atticus e Indiana Affleck, i figli del regista.

Atticus è al suo esordio sullo schermo. Affleck ha definito l’esperienza di lavorare con loro la migliore della propria carriera, perché ogni mattina poteva semplicemente andare sul set insieme ai figli.

Alla fine siamo sempre lì.

La locanda di Rumi.

Facciamo spazio agli ospiti e magari scopriamo che le persone che abbiamo lasciato entrare erano quelle che avrebbero dovuto insegnarci qualcosa.