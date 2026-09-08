Mandrake, trama e cast dell'horror psicologico stasera in tv

Al centro della trama di Mandrake - su Rai 4 martedì 8 settembre - c'è Cathy Madden, incaricata di seguire il reinserimento nella società di chi ha scontato una pena. Il suo nuovo caso porta il nome di Mary Laidlaw, una donna appena tornata in libertà dopo circa vent'anni trascorsi dietro le sbarre per il violento omicidio del marito. Nella cittadina in cui vive, Mary è una figura temuta: la gente del posto la considera una strega e la chiama "Bloody Mary", circondandola di dicerie e antiche superstizioni. Cathy prova a mantenere uno sguardo lucido e professionale, ma quando alcuni bambini spariscono nei pressi della proprietà della donna i sospetti si riaccendono. La protagonista si ritrova così risucchiata in una spirale sempre più cupa, tra rituali oscuri e verità difficili da decifrare. Con l'avanzare della storia, il confine tra il male reale e quello soltanto immaginato si fa sempre più incerto, e anche le certezze di Cathy iniziano a vacillare di fronte a segnali che non riesce più a spiegare in modo razionale.