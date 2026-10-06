Carrie, tutto sulla serie horror tratta dal libro di Stephen King

Carrie, trama e cast della serie tv horror ispirata al libro di Stephen King in uscitaSerie TV
Introduzione
Arriva su Prime Video il 7 ottobre 2026 Carrie, la nuova serie horror ideata da Mike Flanagan e tratta dal celebre romanzo omonimo di Stephen King.
Per la prima volta la storia di Carrie White viene sviluppata in formato seriale, con un adattamento che punta ad approfondire i personaggi e le loro relazioni, aggiornando il racconto anche alla realtà contemporanea e al peso esercitato dai social media. La prima stagione è composta da otto episodi, disponibili in modalità binge dal giorno del debutto.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Carrie, dalla trama al cast fino ad arrivare al trailer ufficiale (che trovate nella clip in alto, in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
La trama
Carrie racconta la storia di Carrie White, un'adolescente emarginata che vive in una condizione di forte isolamento insieme alla madre Margaret, una donna estremamente protettiva e rigorosa. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie si trova a dover affrontare un ambiente completamente nuovo: quello di un liceo pubblico, dove deve confrontarsi con le difficoltà dell'adolescenza e con le dinamiche spesso crudeli che regolano la vita tra i banchi.
La ragazza diventa così vittima di episodi di bullismo che finiscono per attirare l'attenzione della comunità e dei media. Nel frattempo, durante la sua adolescenza, Carrie comincia a scoprire di possedere misteriosi poteri telecinetici. La serie segue il suo percorso di crescita e le relazioni con le persone che la circondano, costruendo progressivamente il contesto che porterà verso una notte destinata a segnare profondamente la sua storia.
La produzione
La serie televisiva Carrie è una produzione Amazon MGM Studios, Intrepid Pictures e Red Room Pictures. Mike Flanagan è ideatore, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre Stephen King partecipa al progetto come produttore esecutivo.
Carrie rappresenta il primo adattamento televisivo del romanzo del 1974, dopo le precedenti versioni cinematografiche.
La prima stagione è composta da otto episodi della durata di circa un'ora ciascuno. Le riprese sono state realizzate principalmente a Vancouver, in Canada.
La regia
A guidare il progetto della serie tv Carrie è Mike Flanagan, autore di alcune delle serie horror più apprezzate degli ultimi anni, tra cui The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher. Il regista aveva già lavorato sul mondo di Stephen King dirigendo gli adattamenti cinematografici di Il gioco di Gerald, Doctor Sleep e The Life of Chuck.
Flanagan affronta il romanzo con l'obiettivo di ampliare la storia originale e dedicare maggiore spazio alla costruzione psicologica dei personaggi. La serie mantiene al centro l'elemento horror, ma lo affianca a una dimensione adolescenziale e a una riflessione sul bullismo, sulla pressione sociale e sulle conseguenze della crudeltà esercitata anche attraverso i social media.
Il cast
A interpretare Carrie White è Summer H. Howell, scelta dopo un lungo processo di casting che ha coinvolto oltre mille attrici. Secondo la produzione, a convincere Flanagan è stata soprattutto la sua interpretazione personale del personaggio, senza cercare di riprodurre quella di Sissy Spacek, protagonista del celebre film del 1976.
Nel cast della serie tv Carrie figurano anche Samantha Sloyan nel ruolo di Margaret White, Siena Agudong nei panni di Sue Snell, Alison Thornton in quelli di Chris Hargensen, Joel Oulette come Tommy Ross, Josie Totah come Tina Blake, Arthur Conti nel ruolo di Billy Nolan, Thalia Dudek come Emaline, Amber Midthunder nei panni dell'insegnante di ginnastica Rita Desjardin e Matthew Lillard nel ruolo del preside Henry Grayle.
Dal romanzo di Stephen King
Pubblicato nel 1974, Carrie è il primo romanzo di Stephen King a essere stato pubblicato e ha dato origine a una delle storie più riconoscibili della narrativa horror contemporanea. La serie di Flanagan riprende la vicenda alla base del libro, ma la espande attraverso il formato televisivo, con maggiore spazio per i personaggi e per le dinamiche che circondano la protagonista.
Il nuovo adattamento arriva dopo diverse versioni cinematografiche, a partire dal film diretto da Brian De Palma nel 1976 con Sissy Spacek, seguito dai film del 2002 e del 2013.
Quando esce la serie tv Carrie
La prima stagione della serie televisiva Carrie sarà disponibile su Prime Video dal 7 ottobre 2026.
Gli otto episodi saranno distribuiti contemporaneamente, permettendo agli spettatori di seguire l'intera storia senza dover attendere l'uscita settimanale delle puntate.