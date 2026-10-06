Carrie, tutto sulla serie horror tratta dal libro di Stephen King

A guidare il progetto della serie tv Carrie è Mike Flanagan, autore di alcune delle serie horror più apprezzate degli ultimi anni, tra cui The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher. Il regista aveva già lavorato sul mondo di Stephen King dirigendo gli adattamenti cinematografici di Il gioco di Gerald, Doctor Sleep e The Life of Chuck.

Flanagan affronta il romanzo con l'obiettivo di ampliare la storia originale e dedicare maggiore spazio alla costruzione psicologica dei personaggi. La serie mantiene al centro l'elemento horror, ma lo affianca a una dimensione adolescenziale e a una riflessione sul bullismo, sulla pressione sociale e sulle conseguenze della crudeltà esercitata anche attraverso i social media.

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