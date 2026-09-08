Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in Italia dal 21 gennaio 2027 con Notorious Pictures, Bunker è il primo copione originale per il cinema di Florian Zeller, premio Oscar per The Father. Javier Bardem è Miguel, l’architetto che accetta di costruire un rifugio antiatomico per un miliardario del Big Tech; Penélope Cruz è Sofia, la moglie che dopo diciassette anni non lo riconosce più. Mentre un vicino apre una finestra sulla loro casa di vetro, il thriller trasforma una coppia vera in un matrimonio di finzione e domanda quanto siamo disposti a isolarci dal prossimo. Cupo, elegante e attualissimo.

«Nessun uomo è un’isola», ammoniva quattro secoli fa John Donne, poeta e predicatore, convinto che ciascuno di noi fosse un frammento di continente, una parte del tutto. Florian Zeller prende quella massima e ne gira, con perfida pazienza, la smentita. Bunker è il ritratto di uomini che all’isola aspirano con ogni fibra, disposti a murarsi vivi pur di non dover dipendere da nessuno. E lo dichiara subito, cominciando non dal rifugio sottoterra ma da due volti a cena, in primissimo piano: un uomo e una donna che si conoscono a memoria e che forse, proprio per questo, hanno smesso di ascoltarsi. Il bunker più inespugnabile, suggerisce Zeller, non ha pareti di cemento: ha la faccia di chi ti siede di fronte e non ti guarda più.

In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e nelle sale italiane dal 21 gennaio 2027 con Notorious Pictures, il film segna il ritorno del francese premio Oscar per The Father. Ma se lì, e in The Son, Zeller adattava il proprio teatro, qui firma il primo copione scritto direttamente per il cinema. E lo consegna a due attori che conosce fin troppo bene: Javier Bardem e Penélope Cruz.