Ogni puntata può contare su artisti affermati della scena italiana, chiamati a duettare con i partecipanti in gara. Per l'esordio dell'8 settembre sono annunciati Alex Britti, i Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri, quattro presenze che spaziano dal cantautorato al pop più recente. Nelle serate successive il ventaglio di nomi si allarga ulteriormente: sono attesi Irene Grandi, il duo Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Fabio Rovazzi e Anna Tatangelo, a formare un cast pensato per intercettare gusti e generazioni differenti davanti allo schermo. La logica, del resto, è quella di mescolare voci storiche e proposte più attuali, così da offrire al pubblico da casa un repertorio ampio e riconoscibile, fatto di brani che quasi tutti sanno canticchiare a memoria. Sono proprio questi incroci tra professionisti e semplici appassionati a generare i momenti più spontanei e divertenti della trasmissione.