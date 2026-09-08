Introduzione
Torna in prima serata uno dei titoli musicali più attesi della stagione. Da questa sera, martedì 8 settembre, Super Karaoke riaccende i riflettori su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e un palcoscenico inedito affacciato sul mare della Liguria
Quello che devi sapere
Dove vedere Super Karaoke
Il debutto della nuova stagione di Super Karaoke è fissato per martedì 8 settembre 2026 in prime time su Canale 5. Chi preferisce lo schermo del telefono o del tablet può seguire la diretta anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La cornice scelta per questo ciclo di appuntamenti è la Liguria: le esibizioni arrivano infatti dal Belvedere del Resentello di Ventimiglia, che sostituisce l'ambientazione utilizzata per la prima tranche andata in onda a giugno.
Michelle Hunziker di nuovo padrona di casa
Alla guida del programma viene riconfermata Michelle Hunziker, già protagonista degli appuntamenti estivi. La conduttrice ha il compito di tenere insieme i tanti ingredienti dello spettacolo, dai concorrenti agli ospiti, mantenendo quel ritmo brillante e scanzonato che è da sempre il marchio di fabbrica del titolo. Ad affiancarla nella ricerca e nel coinvolgimento delle voci in gara ci sono due volti di Radio Mediaset, Daniele Battaglia e Lucilla Agosti, incaricati di scovare i talenti chiamati a salire sul palco e di dare manforte alla padrona di casa nel corso delle serate.
Gli ospiti attesi
Ogni puntata può contare su artisti affermati della scena italiana, chiamati a duettare con i partecipanti in gara. Per l'esordio dell'8 settembre sono annunciati Alex Britti, i Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri, quattro presenze che spaziano dal cantautorato al pop più recente. Nelle serate successive il ventaglio di nomi si allarga ulteriormente: sono attesi Irene Grandi, il duo Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Fabio Rovazzi e Anna Tatangelo, a formare un cast pensato per intercettare gusti e generazioni differenti davanti allo schermo. La logica, del resto, è quella di mescolare voci storiche e proposte più attuali, così da offrire al pubblico da casa un repertorio ampio e riconoscibile, fatto di brani che quasi tutti sanno canticchiare a memoria. Sono proprio questi incroci tra professionisti e semplici appassionati a generare i momenti più spontanei e divertenti della trasmissione.
Come funziona Super Karaoke
Il cuore di Super Karaoke resta invariato rispetto alle edizioni precedenti: i riflettori sono puntati sulle persone comuni, unite dalla stessa passione per il canto. In ciascuna delle tre serate in programma possono sfidarsi fino a ventiquattro aspiranti interpreti, impegnati in esibizioni da solisti e in duetti con gli ospiti vip. La competizione va avanti fino all'incoronazione di un vincitore, mentre il pubblico e l'atmosfera di piazza completano il quadro, restituendo quello spirito conviviale e un po' nostalgico che ha sempre contraddistinto questo genere di kermesse musicale all'aperto. A rendere lo show più imprevedibile è proprio la natura amatoriale dei protagonisti: c'è chi si presenta con una preparazione sorprendente e chi punta tutto sull'entusiasmo, con esiti spesso emozionanti e a volte esilaranti. Il duetto con l'artista ospite, in questo senso, diventa il banco di prova più atteso di ogni esibizione.
Dal fenomeno di Fiorello al ritorno di oggi
Impossibile raccontare Super Karaoke senza tornare indietro di trent'anni. Il marchio nasce come Karaoke nei primi anni Novanta, quando Fiorello lo trasformò in un fenomeno di costume girando le piazze d'Italia. Dopo alcune riproposizioni nel corso del tempo, il format è tornato alla ribalta la scorsa primavera con Michelle Hunziker al timone e due appuntamenti capaci di superare i due milioni di telespettatori, sfiorando il venti per cento di share. Proprio in quell'occasione Fiorello aveva accompagnato simbolicamente il passaggio di testimone con un intervento nella prima serata, quasi a benedire la nuova era del programma. Ora la macchina riparte con l'obiettivo di consolidare quei numeri, puntando su una formula collaudata, un parterre di ospiti ricco e l'energia contagiosa del canto condiviso.