Michelle Hunziker su Giulio Berruti: "Il matrimonio? Mai dire mai"

La conduttrice è tornata a parlare della propria vita privata, ripercorrendo alcune delle relazioni più importanti e soffermandosi sul significato che oggi attribuisce all'amore e alla serenità di coppia

Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua vita sentimentale, ripercorrendo con sincerità alcune delle relazioni più importanti della sua vita. La conduttrice ha ricordato il legame con Eros Ramazzotti, spiegando che la loro separazione arrivò in un momento in cui il sentimento era ancora molto forte. Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra i due si è trasformato nel tempo in un legame solido e sereno, costruito anche grazie alla famiglia che hanno formato insieme. Hunziker ha sottolineato di conservare grande affetto e rispetto per il cantante, evidenziando come alcune storie possano cambiare forma senza perdere il loro valore.