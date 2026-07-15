Michelle Hunziker su Giulio Berruti: "Il matrimonio? Mai dire mai"

La conduttrice è tornata a parlare della propria vita privata, ripercorrendo alcune delle relazioni più importanti e soffermandosi sul significato che oggi attribuisce all'amore e alla serenità di coppia
Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua vita sentimentale, ripercorrendo con sincerità alcune delle relazioni più importanti della sua vita. La conduttrice ha ricordato il legame con Eros Ramazzotti, spiegando che la loro separazione arrivò in un momento in cui il sentimento era ancora molto forte. Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra i due si è trasformato nel tempo in un legame solido e sereno, costruito anche grazie alla famiglia che hanno formato insieme. Hunziker ha sottolineato di conservare grande affetto e rispetto per il cantante, evidenziando come alcune storie possano cambiare forma senza perdere il loro valore.
La felicità ritrovata
Guardando al presente, la conduttrice ha raccontato la serenità ritrovata accanto all'attore e medico estetico Giulio Berruti. Più che i grandi gesti romantici, ha descritto l'importanza della quotidianità e della sensazione di sicurezza che prova nella relazione, spiegando che riuscire ad addormentarsi serenamente accanto a una persona è per lei uno dei segnali più autentici di equilibrio e fiducia. Hunziker ha inoltre ribadito di essere una romantica e di non escludere, in futuro, un nuovo matrimonio, pur senza trasformarlo in un obiettivo imprescindibile.
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©IPA/Fotogramma
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Tra passeggiate mano nella mano, gite in barca e in Porsche e mani sfiorate, ai tavoli di un locale è scattato tra la conduttrice e l'attore il bacio che conferma le indiscrezioni sulla loro relazione, circolate già da alcune settimane