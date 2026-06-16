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Michelle Hunziker pubblica su Instagram una romantica foto con Giulio Berruti

Spettacolo
Instagram @therealhunzigram

Un'immagine condivisa su Instagram ha catturato l'attenzione dei fan, trasformando un semplice momento romantico in una dolce dichiarazione pubblica

Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi follower un momento molto personale pubblicando, per la prima volta sui social, uno scatto che la ritrae insieme a Giulio Berruti. L'immagine, impreziosita da un suggestivo tramonto sullo sfondo, è stata accompagnata dalle note di "Secret Garden" di Bruce Springsteen, una scelta musicale che ha reso ancora più romantica la dedica e che sembra raccontare il clima sereno vissuto dalla coppia.

Uno scatto romantico

In più occasioni la conduttrice ha spiegato di aver scelto di vivere la propria sfera sentimentale con maggiore riservatezza, convinta che la felicità vada protetta dall'eccessiva esposizione pubblica. Pur ammettendo di attraversare un periodo molto sereno sul piano personale, ha sempre preferito mantenere lontani dai riflettori i dettagli della sua relazione, scherzando sul fatto di custodirli "in una cassaforte svizzera".

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