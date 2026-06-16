Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi follower un momento molto personale pubblicando, per la prima volta sui social, uno scatto che la ritrae insieme a Giulio Berruti. L'immagine, impreziosita da un suggestivo tramonto sullo sfondo, è stata accompagnata dalle note di "Secret Garden" di Bruce Springsteen, una scelta musicale che ha reso ancora più romantica la dedica e che sembra raccontare il clima sereno vissuto dalla coppia.