A chiudere il racconto è La Fretta, il brano firmato da Tredici Pietro, che accompagna il cortometraggio amplificandone la dimensione emotiva. La scelta del rapper bolognese non è casuale: la sua scrittura, da sempre attenta alle inquietudini della Generazione Z, dialoga perfettamente con i temi del film, tra identità, pressione sociale e difficoltà nel distinguere ciò che è autentico da ciò che viene costruito online.

La Fretta affronta proprio quella sensazione di dover correre continuamente, di avere l’urgenza di arrivare da qualche parte, di essere all’altezza delle aspettative e di non potersi fermare, anche quando dentro restano dubbi, paure e fragilità. Nel brano emerge così una dimensione molto personale, legata al confronto con se stessi e con ciò che si prova, ma anche alla difficoltà di mostrarsi davvero agli altri senza nascondere le proprie debolezze. La fretta diventa quindi non soltanto una condizione esterna, ma uno stato d’animo: una pressione che spinge a guardare sempre avanti e che rischia di far perdere il contatto con il presente e con la propria autenticità.

È proprio questo elemento a rendere la canzone particolarmente efficace nel dialogo con le immagini del cortometraggio. Il brano trasforma in musica il senso di urgenza e smarrimento che attraversa i protagonisti.

La corsa verso un’identità, il bisogno di essere riconosciuti e la difficoltà di capire chi si è davvero assumono attraverso la musica una dimensione ancora più intima e generazionale. In questo senso, la scrittura di Tredici Pietro intercetta una condizione comune a molti giovani: quella di sentirsi costantemente in ritardo rispetto agli altri, alle aspettative e persino rispetto all’immagine che si vorrebbe avere di sé.

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