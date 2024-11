In una recente intervista concessa al quotidiano Il Resto del Carlino, la regista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, Margherita Ferri (nella foto, al photocall della Festa del Cinema di Roma 2024), ha detto che dell’esperienza della presentazione della sua pellicola in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 il 23 ottobre 2024 “la cosa più bella, oltre alla sala, è stato avere la madre di Andrea, Teresa Manes, che prima della fine del film mi ha picchiettato le dita sulla spalla con le lacrime agli occhi, tirando su i pollici in segno di approvazione e ringraziandomi”.

Non sono mancate parole relative a ben altre reazioni: “Poi sì, alla proiezione della mattina ad Alice nella città ci sono state delle reazioni denigranti da parte di alcune persone ma certamente sono la riprova di quanto fare un film così fosse necessario, perché il bullismo omofobico esiste e fa parte della vita dei ragazzi. Alla fine di questa proiezione ho sentito solo applausi, lacrime e ho visto abbracci”, queste le parole di Ferri durante l’intervista a Il Resto del Carlino.