Affari Tuoi, tutte le novità della nuova edizione del programma di Stefano De MartinoSpettacolo
Introduzione
Il gioco dei pacchi di Rai 1 è ripartito domenica 6 settembre nell'access prime time, con Stefano De Martino di nuovo al timone. La stagione 2026-2027 porta un trasloco storico a Milano, un nuovo studio, una mascotte inedita di nome Tommasino e una novità nel meccanismo di gara. Confermata la squadra dello scorso anno. Ecco tutto ciò che cambia, e tutto ciò che resta uguale.
Quello che devi sapere
Dal Teatro delle Vittorie a Milano, il nuovo studio
La trasformazione più visibile riguarda la "casa" del programma. Dopo oltre vent'anni negli spazi romani del Teatro delle Vittorie, la produzione di Affari Tuoi si è spostata nel centro di produzione Rai di via Mecenate, a Milano. Una scelta legata anche a ragioni personali del conduttore, che ha chiesto di lavorare più vicino al figlio. Il set è stato ricostruito da zero con una scenografia più contemporanea: ampie superfici a LED, un impianto luci più flessibile e una dominante cromatica sul blu. De Martino ha parlato apertamente della svolta, definendola un "nuovo inizio" e spiegando che "il nuovo studio si presta all'ampliamento del programma rispetto al genere del varietà". Un ambiente pensato, insomma, per spingere il format oltre il puro gioco a premi e verso lo spettacolo.
Tommasino, la mascotte che sostituisce Gennarino
Chi non ritroverà il pubblico è Gennarino, il cane diventato beniamino della passata stagione: il trasferimento nella nuova sede lo ha di fatto lasciato a Roma. Al suo posto arriva Tommasino, un cucciolo di appena un anno al debutto assoluto in televisione, a cui sarà dedicato uno dei pacchi in gara. Il conduttore ha commentato il ricambio con la consueta ironia: "Gennarino ha lasciato il posto, i cani in tv sono come i notai. Ora ci sarà Tommasino ed è praticamente il nipote". Un modo per rassicurare i fan affezionati e, allo stesso tempo, presentare il nuovo volto a quattro zampe della trasmissione.
Il Contro-pacco, la novità dentro il gioco
Il meccanismo resta quello che il pubblico conosce bene. In studio si sfidano i venti concorrenti in rappresentanza delle regioni italiane, ciascuno con il proprio pacco, tra aperture, offerte e cambi proposti dal Dottore. La struttura non è stata stravolta, ma la stagione introduce un elemento inedito destinato a comparire in ogni partita: il cosiddetto Contro-pacco. Presentandolo, De Martino ha mantenuto il riserbo sul contenuto, lasciando intendere soltanto che servirà ad alleggerire i momenti di maggiore tensione della gara e ad aggiungere una dose di imprevedibilità. Sarà uno degli aspetti da tenere d'occhio nelle prime puntate.
Il cast confermato, Herbert Ballerina e Martina Miliddi
Nessun cambio, invece, nella squadra che affianca il padrone di casa. Sono stati confermati Herbert Ballerina, incaricato dei momenti comici, e Martina Miliddi, volto degli stacchetti e della parte più spettacolare. La coppia era diventata una presenza riconoscibile nella scorsa edizione e continuerà a garantire la componente ironica del programma. Lo stesso tono emerge dal materiale promozionale, che gioca sulla comicità e strizza l'occhio alla grande tradizione del varietà italiano. A confermare la vena leggera, il conduttore ha scherzato anche sulla presenza del comico, sostenendo con ironia che per averlo in studio arriverebbero addirittura "sgravi fiscali".
Quando va in onda e gli appuntamenti speciali
La nuova stagione è partita domenica 6 settembre nell'access prime time di Rai 1, con appuntamento quotidiano intorno alle 20.35. Il programma è prodotto dalla Direzione intrattenimento prime time in collaborazione con Endemol Shine Italy, parte del gruppo Banijay. Nel corso dei mesi sono previsti alcuni appuntamenti fuori formato: una puntata speciale in prima serata il 4 dicembre e il tradizionale abbinamento con la Lotteria Italia il 6 gennaio. Per De Martino, intanto, l'orizzonte si allarga: il conduttore è atteso alla direzione artistica e alla conduzione del Festival di Sanremo, un impegno che confermerà la sua centralità nei palinsesti Rai anche nella prossima stagione.