Affari Tuoi, tutte le novità della nuova edizione

Chi non ritroverà il pubblico è Gennarino, il cane diventato beniamino della passata stagione: il trasferimento nella nuova sede lo ha di fatto lasciato a Roma. Al suo posto arriva Tommasino, un cucciolo di appena un anno al debutto assoluto in televisione, a cui sarà dedicato uno dei pacchi in gara. Il conduttore ha commentato il ricambio con la consueta ironia: "Gennarino ha lasciato il posto, i cani in tv sono come i notai. Ora ci sarà Tommasino ed è praticamente il nipote". Un modo per rassicurare i fan affezionati e, allo stesso tempo, presentare il nuovo volto a quattro zampe della trasmissione.