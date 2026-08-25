Affari Tuoi, Stefano De Martino riparte il 6 settembre

Il 6 settembre Stefano De Martino ripartirà con il programma televisivo Affari Tuoi. Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Inoltre, a febbraio il conduttore sarà alla guida della 77esima edizione del Festival di Sanremo

Come comunicato dal sito della Rai, domenica 6 settembre Stefano De Martino ripartirà con il programma televisivo Affari Tuoi . Confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi . A febbraio il conduttore sarà alla guida della 77esima edizione del Festival di Sanremo.

Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, è tra i volti più amati della comicità italiana. Nel corso degli anni l’attore ha spaziato tra piccolo e grande schermo, tra i suoi film più recenti ricordiamo Cena di classe con la regia di Francesco Mandelli. Martina Miliddi ( FOTO ), affermatasi partecipando alla ventesima edizione del talent-show Amici di Maria de Filippi, ha parlato di Affari Tuoi in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 500.000 follower: “Grata per l’opportunità, è stata una bella responsabilità e sono felice di sapere che vi siate divertiti quanto noi!”.

Dopo una pausa di alcune settimane, domenica 6 settembre Stefano De Martino riaccoglierà il pubblico di Affari Tuoi . Il conduttore sarà nuovamente il padrone di casa del celebre programma televisivo, per la prima volta registrato negli studi di Milano. Presenti nel cast anche Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Stando a quanto comunicato dal sito della Rai, nel corso della nuova stagione Stefano De Martino condurrà anche appuntamenti speciali del programma, ma al momento massimo riserbo sui dettagli

Oltre all’impegno con Affari Tuoi, nel 2027 Stefano De Martino ricoprirà i ruoli di conduttore e direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio. Al termine della presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027 ad Ancona, Stefano de Martino si è espresso sui primi brani ricevuti: “C'è davvero di tutto e di più. Sta arrivando tantissima musica nuova italiana, ci sono molti nuovi cantautori, un grande ritorno alla musica suonata e tanti performer. Insomma, ci sono tante realtà diverse che spero di riuscire a portare sul palco dell'Ariston”.

Inoltre, il conduttore ha parlato del grande lavoro per la kermesse canora: “Serve una grande squadra. Bisogna capire quali sono le persone che possono condividere la tua visione e aiutarti a metterla in pratica, perché da soli non si fa nulla”.