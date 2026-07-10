Il suo vero nome è Seven e ha costruito una carriera tra fiction, film, spot pubblicitari e numerosi programmi televisivi. Affrontare continui viaggi tra Roma e Milano sarebbe stato troppo impegnativo per la sua età. Per questo si è deciso di concludere la sua esperienza televisiva, permettendogli di vivere una quotidianità più tranquilla

Il pubblico di Affari Tuoi dovrà salutare uno dei protagonisti più amati del programma. La storica mascotte del game show di Rai 1 non farà parte della prossima edizione, una decisione presa per garantire il suo benessere dopo anni di successi tra televisione, cinema e pubblicità. Per la prossima stagione di Affari Tuoi cambia non solo la sede del programma, che si trasferirà da Roma ai nuovi studi di Milano, ma anche uno dei suoi volti più iconici. Gennarino, il Jack Russell che ha conquistato il pubblico accanto a Stefano De Martino , andrà infatti in pensione.

i motivi della scelta

A spiegare la scelta è stato il suo addestratore Massimo Perla che ha rivelato come il cane, il cui vero nome è Seven, abbia ormai 13 anni e mezzo. Affrontare continui viaggi tra Roma, dove vive con la sua famiglia, e Milano sarebbe stato troppo impegnativo per la sua età. Per questo si è deciso di concludere la sua esperienza televisiva, permettendogli di vivere una quotidianità più tranquilla. L'annuncio è arrivato anche durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, lasciando spazio però a una promessa: nella nuova edizione potrebbe arrivare una sorpresa per il pubblico.

Una carriera da vero divo tra set e televisione

Dietro il nome di Gennarino si nasconde uno dei cani-attori più richiesti del panorama italiano. Seven, addestrato fin da cucciolo da Massimo Perla, ha costruito una carriera che va ben oltre Affari Tuoi, partecipando a fiction come Rocco Schiavone, film, spot pubblicitari e numerosi programmi televisivi. Sul set è apprezzato per la sua capacità di lavorare con naturalezza e per il carattere socievole che gli ha permesso di instaurare un rapporto speciale con Stefano De Martino, nato durante le prove del programma e consolidato puntata dopo puntata.

Secondo il suo addestratore, per Seven il lavoro è sempre stato un gioco, mai un'imposizione, e proprio per questo la scelta di fermarsi arriva nel momento giusto. Dopo una carriera ricca di successi e l'affetto di migliaia di spettatori, il celebre Jack Russell continuerà a vivere con le sue proprietarie, godendosi una meritata pensione lontano dai riflettori.