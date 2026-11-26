Hexe - Il regno delle streghe, tutto sul nuovo film d'animazione Disney uscito al cinemaCinema
Introduzione
Una ragazza ribelle che scopre di avere poteri magici, un regno popolato da streghe, fate, animali parlanti e oggetti animati e un segreto di famiglia destinato a cambiare il suo futuro. È questo il punto di partenza di Hexe: Il regno delle streghe (Hexed), il nuovo film d’animazione prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand. Il film, indicato come il 65º Classico Disney, porta sul grande schermo una storia fantasy legata al tema della crescita e della scoperta di sé, attraverso il viaggio di un’adolescente apparentemente fuori dagli schemi che si ritrova improvvisamente alle prese con un mondo magico.
La protagonista è Billie Doe, una ragazza impulsiva, anticonformista e poco incline ad accettare le regole. Dopo uno scontro a scuola che culmina in un’espulsione, Billie scopre di possedere misteriose abilità magiche. La rivelazione la trascina lontano dalla realtà che conosce e la conduce a Hexe, un regno urbano popolato da creature e personaggi fantastici. Al suo fianco c’è la madre Alice, molto più prudente della figlia, con cui Billie dovrà affrontare segreti legati alla propria famiglia.
L’avventura assume progressivamente anche i contorni di una lotta per il potere. Dietro la meraviglia di Hexe si nasconde infatti una minaccia rappresentata dalla regina delle streghe Celeste e dalle sue alleate. Billie dovrà quindi comprendere le proprie origini, confrontarsi con il destino che la attende e capire quale posto occupare all’interno di un mondo che fino a poco prima non sapeva nemmeno esistesse.
Quello che devi sapere
La trama di Hexe: Il regno delle streghe
Il film Hexe - Il regno delle streghe racconta la storia di Billie Doe, un’adolescente considerata troppo impulsiva, ribelle e anticonformista da chi le sta intorno. Dopo un conflitto a scuola, che coinvolge compagni, insegnanti e il direttore dell’istituto, la ragazza finisce per essere espulsa. È però proprio questo momento di rottura a precedere una scoperta destinata a cambiare completamente la sua vita: Billie possiede straordinarie capacità magiche.
I suoi poteri la conducono fino a Hexe, un misterioso regno urbano dove convivono streghe, stregoni, fate, maghi e incantatori, insieme a creature molto più insolite. Qui Billie inizia a indagare sui segreti della propria famiglia e sui legami che sembrano unirla da sempre al mondo della magia.
Ad accompagnarla nell’avventura ci sono la madre Alice e una singolare compagnia di alleati, tra cui il gatto parlante Beef Roger, la penna piumata Miss Quill, il libro magico Elias Quire e il gufetto Nigel. Ma l’apparente meraviglia di Hexe nasconde un conflitto: la regina delle streghe Celeste è determinata a conservare il proprio potere. Billie dovrà quindi affrontare una prova decisiva per scoprire la verità sulle proprie origini e comprendere se il suo destino sia quello di diventare la nuova erede al trono delle streghe.
Billie, una protagonista fuori dagli schemi
Al centro del film Hexe - Il regno delle streghe c’è una protagonista che si presenta inizialmente come una ragazza difficile da incasellare. Billie è impulsiva, ribelle e anticonvenzionale e proprio queste caratteristiche, considerate inizialmente un problema dagli adulti che la circondano, diventano parte del percorso attraverso cui impara a conoscere se stessa.
La scoperta dei poteri magici trasforma così quella che sembrava una semplice fase di conflitto con il mondo esterno in un vero viaggio di formazione. Billie deve imparare a gestire capacità che non conosce, confrontarsi con la propria storia familiare e accettare una responsabilità molto più grande di quanto avrebbe potuto immaginare.
Il cast del doppiaggio italiano
Nell’edizione italiana del film Hexe - Il regno delle streghe, Billie è doppiata da Mariasole Pollio, mentre Claudia Pandolfi presta la voce ad Alice, la madre della protagonista. Isabella Ferrari interpreta invece Celeste, la regina delle streghe e principale antagonista della storia.
Tra gli altri interpreti del doppiaggio italiano figurano Massimo De Ambrosis, che dà voce al gatto Beef Roger, Gianni Giuliano, interprete vocale del libro magico Elias Quire, e Tiziana Avarista, che doppia Miss Quill, la raffinata penna piumata che accompagna Billie nel suo viaggio.
La regia e la produzione Disney
Hexe: Il regno delle streghe è diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, con la codirezione di Josie Trinidad. La sceneggiatura è firmata da Jared Bush e Dana Ledoux Miller, mentre la produzione è affidata a Roy Conli e Yvett Merino.
Il film è prodotto dai Walt Disney Animation Studios e viene presentato come il 65º Classico Disney. La storia si inserisce nel filone delle avventure fantasy dedicate alla crescita personale, utilizzando l’ingresso di Billie nel mondo di Hexe come occasione per affrontare il rapporto tra identità, famiglia e destino.
Il mondo magico di Hexe
Uno degli elementi centrali dell’animazione del film Hexe - Il regno delle streghe è il regno che dà il titolo al film. Hexe è un ambiente urbano nel quale convivono figure appartenenti alla tradizione della magia e personaggi decisamente più insoliti. Streghe, stregoni, fate e incantatori condividono infatti lo stesso spazio con animali parlanti e oggetti dotati di vita propria.
È in questo universo che Billie deve imparare a muoversi dopo aver trascorso la propria vita nella periferia residenziale. Il passaggio da un mondo all’altro rappresenta anche la trasformazione della protagonista, che attraverso la conoscenza delle proprie origini arriva progressivamente a comprendere il significato dei suoi poteri.
La minaccia della regina Celeste
Dietro l’aspetto fantastico di Hexe si nasconde un conflitto per il controllo del regno. A rappresentare la principale minaccia è Celeste, la terribile regina delle streghe, determinata insieme alle proprie alleate a mantenere il potere.
Il confronto con Celeste porta Billie a interrogarsi sul proprio ruolo all’interno del regno. La protagonista dovrà infatti scoprire quale sia il legame tra la sua famiglia e il mondo della stregoneria e affrontare una battaglia dalla quale potrebbe dipendere anche il futuro di Hexe e il rapporto tra il regno magico e il mondo da cui proviene.
Il trailer e la promozione
La campagna promozionale del film Hexe: Il regno delle streghe è iniziata nel giugno 2026, con la pubblicazione del teaser trailer il 16 giugno e della versione italiana il giorno successivo. Il trailer ufficiale in lingua inglese è arrivato invece il 12 ottobre, seguito da quello italiano il 18 ottobre.
La promozione ha così progressivamente mostrato il mondo di Hexe e la protagonista Billie, anticipando il tono fantasy e il percorso di formazione al centro del nuovo film d’animazione Disney.
Quando esce Hexe: Il regno delle streghe
Hexe: Il regno delle streghe arriva nelle sale cinematografiche italiane il 26 novembre 2026. Negli Stati Uniti l’uscita è fissata al 25 novembre. Il film è destinato esclusivamente al cinema ed è accompagnato dal cortometraggio Lilo & Scratch, sequel di Lilo & Stitch.
Con Hexe, Disney porta quindi sul grande schermo una nuova storia originale ambientata in un universo dominato dalla magia, mettendo al centro una giovane protagonista alle prese con la scoperta della propria identità. Il viaggio di Billie parte da un conflitto con il mondo che la circonda e arriva fino a una scelta molto più grande: comprendere le proprie origini e decidere che cosa fare del potere e dell’eredità che ha ricevuto.