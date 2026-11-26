Introduzione

Una ragazza ribelle che scopre di avere poteri magici, un regno popolato da streghe, fate, animali parlanti e oggetti animati e un segreto di famiglia destinato a cambiare il suo futuro. È questo il punto di partenza di Hexe: Il regno delle streghe (Hexed), il nuovo film d’animazione prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand. Il film, indicato come il 65º Classico Disney, porta sul grande schermo una storia fantasy legata al tema della crescita e della scoperta di sé, attraverso il viaggio di un’adolescente apparentemente fuori dagli schemi che si ritrova improvvisamente alle prese con un mondo magico.

La protagonista è Billie Doe, una ragazza impulsiva, anticonformista e poco incline ad accettare le regole. Dopo uno scontro a scuola che culmina in un’espulsione, Billie scopre di possedere misteriose abilità magiche. La rivelazione la trascina lontano dalla realtà che conosce e la conduce a Hexe, un regno urbano popolato da creature e personaggi fantastici. Al suo fianco c’è la madre Alice, molto più prudente della figlia, con cui Billie dovrà affrontare segreti legati alla propria famiglia.

L’avventura assume progressivamente anche i contorni di una lotta per il potere. Dietro la meraviglia di Hexe si nasconde infatti una minaccia rappresentata dalla regina delle streghe Celeste e dalle sue alleate. Billie dovrà quindi comprendere le proprie origini, confrontarsi con il destino che la attende e capire quale posto occupare all’interno di un mondo che fino a poco prima non sapeva nemmeno esistesse.