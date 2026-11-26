Introduzione
Un doppio misto a tennis: da una parte della rete Quentin Tarantino, che scrive, dall'altra David Fincher, che dirige. In mezzo Brad Pitt, di nuovo Cliff Booth, il ruolo che gli è valso l'Oscar in C'era una volta a... Hollywood. Le nuove disavventure di Cliff Booth è il sequel, anzi un episodio, ambientato nel 1977: un giallo color nicotina dove l'ex stuntman fa il proiezionista, il barista e il fixer per i guai delle star, tra un Oscar rubato, due gangster filippini e un martello di nome Esmeralda. Nel cast Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II e Peter Weller. Nelle sale IMAX dal 26 novembre, su Netflix dal 23 dicembre. Ecco trama, cast, colonna sonora e recensione, con un drink inedito
Quello che devi sapere
Fincher e Tarantino, ostrica e cioccolato: perché la coppia funziona
Gli opposti, si sa, si attraggono. E sovente si amano. Sicché Quentin Tarantino e David Fincher, ovvero l'ostrica e il cioccolato, danzano vertiginosamente bene in Le nuove disavventure di Cliff Booth: il primo scrive, il secondo dirige e Brad Pitt ritrova il suo stuntman nella Los Angeles del 1977. Sulla carta sembra un abbinamento da delirio lisergico, roba da chef in preda ai fumi dell'assenzio, e invece funziona: basti pensare a quel Dirty Martini in cui l'acqua d'ostrica prende il posto della salamoia delle olive e qualche goccia di bitter al cacao regala profondità al gin. Da una parte il logorroico cantore della serie B, il cinefilo bulimico che non ha mai smesso di giocare con la celluloide come un bambino con il trenino elettrico; dall'altra il perfezionista dei ciak infiniti, il chirurgo dell'inquadratura che dal digitale non torna indietro. Il primo vive di eccessi, il secondo di sottrazioni. Il primo ama il sangue che schizza, il secondo il sangue che si rapprende. In mezzo, come un barista che sa dosare entrambi, c'è Pitt: con Fincher aveva già girato Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button, con Tarantino ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood. È stato proprio lui a proporre il nome del regista per dare un seguito alla storia di Cliff Booth. Il film (in originale The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) è nelle sale IMAX italiane dal 26 novembre, prima dell'approdo su Netflix il 23 dicembre.
Il poster: un giallo dipinto a mano, color nicotina e tequila
Per capire l'anima del film basta guardare il manifesto illustrato. Non una fotografia ritoccata al computer, ma un dipinto, figlio di quella stagione in cui i poster cinematografici si facevano con pennelli e acrilici, la stagione di Bob Peak e Drew Struzan. E soprattutto un dipinto giallo. Giallo come la nicotina sui soffitti dei bar, come la tequila sotto le luci al neon, come le pagine ingiallite dei pulp comprati in stazione. Giallo, per noi italiani, come le copertine della collana con cui Mondadori, nel 1929, battezzò per sempre un intero genere. E infatti questo è un giallo, nel senso più letterale: lo stesso Fincher lo ha definito una storia criminale di Los Angeles. Al centro c'è Cliff, baffi, occhiali da aviatore e collana di conchiglie, mentre il fumo della sigaretta gli sale tra i capelli come un pensiero che non vuole essere pensato. Intorno, a corona, i comprimari: Scott Caan con il sorriso di chi ha combinato un guaio, Elizabeth Debicki bionda e imperscrutabile, Carla Gugino con la frangetta, Yahya Abdul-Mateen II con gli occhiali fumé, Peter Weller calvo e in camicia verde, e un ragazzino che succhia una cannuccia con la sigaretta in mano: è Corey Fogelmanis, alias Joey, soprannominato Speed Racer come il pilota di Mach GoGoGo, l'anime giapponese di Tatsuo Yoshida. E poi l'insegna di Lucy's, l'Astroburger, le auto da demolizione che si speronano e, piccola come una statuetta votiva, un'eroina blaxploitation con l'acconciatura afro che svetta davanti alla scritta Hollywood. Una scritta che nel 1977, vale la pena ricordarlo, stava letteralmente cadendo a pezzi: l'avrebbero smantellata e rifatta da capo soltanto l'anno dopo. Il poster dice tutto: questo non è il sogno dorato del 1969, è il suo negativo sbiadito al sole
La trama: Cliff Booth nella Los Angeles del 1977
È il 1977, otto anni dopo che Cliff ha incrociato (e malmenato con dovizia di particolari) la famiglia Manson nella storia parallela immaginata da Tarantino. La favola è finita. Rick Dalton, alias Leonardo DiCaprio, qui soltanto evocato, è volato in Australia per la serie tv Dingo Dan e poi, sentenzia Cliff con la crudeltà affettuosa dei vecchi amici, è ormai troppo grasso perché lui possa fargli da controfigura. Così l'ex stuntman si arrangia: proiezionista al New Beverly (con una licenza poetica di un anno: la sala di Beverly Boulevard sarebbe diventata un cinema di repertorio solo nel 1978, e oggi appartiene proprio a Tarantino), barista, pilota di demolition derby e soprattutto fixer, uno che i problemi dei potenti di Hollywood li fa sparire, talvolta ai limiti della legge, talvolta ben oltre. Pagine che Kenneth Anger avrebbe voluto per il suo Hollywood Babilonia, e che Cliff invece provvede a strappare. Come quando un regista suo amico passa una notte a pagamento con Joey (Corey Fogelmanis), un ragazzo di vita che sembra uscito da Pasolini, se Pasolini fosse nato sul Santa Monica Boulevard. Solo che il ragazzo, prima di andarsene, gli ha sgraffignato i gioielli e la statuetta dell'Oscar, e ora, spalleggiato da un complice soprannominato Chicken Hawk (Karren Karagulian), pretende soldi per restituire il maltolto. La trattativa si svolge di notte, tra le poltrone vuote del New Beverly, e finisce come soltanto Cliff sa far finire le trattative. Un giorno lo chiama l'agente Karen Crosby (Elizabeth Debicki) per conto del suo cliente Charlie Peters (Scott Caan), divo televisivo che si vanta di girare da sé le scene d'azione. Intorno a lui gravitano la moglie Toni (Carla Gugino), vecchia fiamma di Cliff, e Roderick "Hot Rod" Harrison (Yahya Abdul-Mateen II), ex campione di football diventato star del grande schermo. E poi ci sono i fratelli Verdusco, Eddie (Matt Groove) e Fernando (JB Tadena), gangster filippini vestiti di pelle nera che seminano caos e cadaveri per tutta la città.
I dialoghi al fulmicotone di Tarantino nel cinema di Fincher
Il prologo è già una dichiarazione di poetica. Quella che si ascolta non è una conversazione nella realtà del film, ma la scena di una pellicola blaxploitation, Soul Brothers Die Hard!, che Cliff proietta durante il suo turno al New Beverly, recitandone le battute a memoria come un chierichetto la messa in latino. Due papponi discettano su come convincere una ragazza a lavorare per loro, con quel botta e risposta scurrile e musicalissimo che solo Quentin sa scrivere. Ed è lì che si capisce il patto tra i due autori: Tarantino mette le parole, la grana, il gusto per la digressione; Fincher le incastra come i pezzi di un modellino da montare, senza perdere un bullone. Lo stesso regista ha raccontato di aver pensato di continuo, durante le riprese, a Shampoo di Hal Ashby e alla sua Los Angeles abitata da gente bizzarra: agenti che non vorrebbero esserlo, stuntman fuori tempo massimo, attori televisivi dall'ego ipertrofico. Questa non è più soltanto una storia di Hollywood. È una storia di Los Angeles, quella fine anni Settanta dei romanzi di Elmore Leonard, ma pure quella de Il lungo addio, il romanzo di Raymond Chandler che Robert Altman trasfigurò in film nel 1973. Una città dove, come scriveva sempre Chandler in Vento rosso, basta che soffi il Santa Ana perché le mogli più miti si mettano a studiare il collo del marito accarezzando il coltello da cucina. Tant'è che lo scontro finale, senza svelare troppo, entra di diritto nell'antologia del cinema action.
Brad Pitt, un Mister Wolf più ruvido e stropicciato
Cliff Booth, con i suoi occhiali da sole modello aviatore e le camicie fantasia a maniche corte, è un Mister Wolf (sì, quello di Pulp Fiction che risolve problemi) più ruvido e stropicciato, uno che però i guai li risolve solo per gli amici. Claudicante, quasi a portarsi addosso il ricordo della lotta contro i seguaci di Manson, vive con l'anziano padre a Marina del Rey e al posto della pitbull Brandy adesso ha un gatto. Proprio come il Philip Marlowe di Elliott Gould nel film di Altman, che nel cuore della notte esce a cercare la scatoletta giusta per il suo micio. Il cane è la fedeltà, il gatto è l'indipendenza: in otto anni Cliff ha cambiato animale, non natura. In un affollato bar tiki prepara straordinari margarita alla banana con la grazia di un direttore d'orchestra, e in effetti nel film si beve parecchio. Pitt lo abita con un'ironia sorniona e una ferocia trattenuta: sorride, incoraggia, flirta, e quando serve uccide con la stessa calma con cui cambia una bobina. È il sorriso del poster, quello avvolto nel fumo: non sai mai se ti sta per offrire da bere o spezzare un braccio. Probabilmente entrambe le cose, nell'ordine che preferisce.
Elizabeth Debicki, Karen Crosby e la lezione di Pauline Kael
Dalla terra dei canguri arriva Elizabeth Debicki, che veste i panni di Karen Crosby, agente della star Charlie Peters (Scott Caan, figlio d'arte del compianto James) ed ex critica cinematografica, beniamina di Pauline Kael. Una che, per parafrasare il titolo della prima raccolta della sua maestra, I Lost It at the Movies, al cinema ha perso qualcosa e ha deciso di non cercarlo più. Il suo personaggio sostiene che il cinema non sia arte ma intrattenimento, e lo dimostra con il fatto che il maggiore incasso del 1977 è Guerre stellari. Una tesi che pare uscita da Trash, Art, and the Movies, il saggio con cui proprio Kael, nel 1969, rivendicava il piacere della spazzatura cinematografica. Ed è qui che il film strizza l'occhio a chi scrive di cinema (mea culpa): ci invita a cercare significati profondi e, nello stesso istante, ci ride in faccia. Con le sue gambe chilometriche, la sua presenza e il suo talento abbacinante, Debicki riesce a rendere sexy e desiderabile persino un sonoro sganassone in pieno viso. Tra lei e Pitt corre un'elettricità da screwball comedy, fatta di avance, attese e occasioni mancate, per tacer di un ragazzino in groppa a un cavallino a gettoni che, senza alcuna colpa, rovina la festa a Cliff e Karen, pronti per le gioie di un fugace amplesso. Eros interruptus, a gettone.
Il doppio misto a tennis, tra L'altro uomo e Blow-Up
E poi c'è la partita a tennis, un doppio misto che da solo vale il prezzo del biglietto. Da una parte della rete Charlie e Toni, candidi come le statuine di zucchero su una torta nuziale: lui con il polsino tricolore, lei che si allunga con la racchetta di legno sopra la testa, in un saluto al sole che sa di sfida. Dall'altra Karen, coda di cavallo e gonnellino immacolato, e Cliff, che di bianco ha soltanto una maglia da football con il numero 17 (lo stesso dell'auto da demolizione che sfreccia nel poster), i pantaloni grigi della tuta e una birra appoggiata sulla panchina. È il 1977, l'anno in cui Björn Borg vince il suo secondo Wimbledon, e il tennis è il rito mondano della California che conta. Cliff ci entra come un giocatore di bowling a un ricevimento in ambasciata. Fincher, che in The Social Network aveva trasformato una regata di canottaggio in un crescendo sulle note di Grieg, filma i corpi in movimento con la stessa precisione con cui monta una scena di dialogo, e Karen, in tenuta bianca e senza versare una goccia di sudore, trova perfino il modo di sentenziare su come il pubblico consuma i film. Del resto il cinema ha sempre usato il tennis per raccontare altro. In L'altro uomo di Alfred Hitchcock (1951) le teste del pubblico seguono la pallina da destra a sinistra, tutte tranne quella di Bruno, che fissa immobile il tennista Guy. In Blow-Up di Michelangelo Antonioni (1966) i mimi giocano con una pallina che non c'è. Qui la pallina c'è eccome, ma la vera partita si gioca negli sguardi, tra un'ex fiamma da una parte della rete e una nuova dall'altra
Scott Caan, il divo della tv che invidia la violenza vera
E poi c'è Scott Caan, forse la sorpresa più gustosa del film. Figlio d'arte del compianto James, il Sonny Corleone de Il padrino, del padre ha ereditato la miccia corta e lo sguardo da attaccabrighe, ma li declina in chiave tragicomica. Il suo Charlie Peters è un divo televisivo basso di statura e altissimo di ego, che si vanta di girare da sé le scene d'azione. Ironia del casting: per dieci stagioni Caan è stato davvero un poliziotto del piccolo schermo, il detective Danny Williams di Hawaii Five-0. Charlie guarda Cliff come un bambino guarda il leone allo zoo, con il naso appiccicato al vetro: lui ha perso il conto dei cattivi ammazzati davanti alla macchina da presa, Cliff la gente l'ha uccisa sul serio, in guerra e non solo. Tra i due va in scena un lungo, gustosissimo studio reciproco, una partita a scacchi giocata a colpi di battute, finché Charlie non confessa il guaio combinato durante una trasferta di lavoro nelle Filippine. Ed è qui che il film svela uno dei suoi temi più sottili: la violenza finta della televisione che invidia quella vera, la copia che sogna l'originale, come avrebbe teorizzato Jean Baudrillard qualche anno più tardi con Simulacri e simulazione. Caan lo rende con la nevrosi di un piccolo Napoleone di Burbank, ridicolo e pericoloso insieme, simpatico quanto basta per farci dimenticare che un uomo così, quando ha paura, è capace di tutto
Peter Weller, Carla Gugino. Timothy Olyphant e il resto del cast
Poi c'è l'immenso Peter Weller, l'indimenticabile RoboCop, ma pure il William Lee de Il pasto nudo di David Cronenberg, qui padre burbero con cui Cliff disquisisce di film e attori davanti alla tv, come due vecchi tifosi che rivedono la moviola della domenica. C'è Timothy Olyphant, che torna nel ruolo dell'attore James Stacy. Carla Gugino regala alla sua Toni un'ironia consapevole, mentre Yahya Abdul-Mateen II dà corpo a un divo sportivo che paga a caro prezzo la vicinanza alle persone sbagliate.
Esmeralda, il martello che fa pensare a Oldboy
E poi c'è un terrificante martello che i due gangster filippini hanno soprannominato Esmeralda, un generatore di morte e dolore capace di stendere un rinoceronte. Impossibile non pensare a Oldboy di Park Chan-wook (2003), al corridoio in cui Oh Dae-su si apre la strada a colpi di martello in un unico, interminabile piano sequenza. Solo che qui l'arnese ha perfino un nome di battesimo, come la chitarra Lucille di B.B. King, e diventa un personaggio a sé. Esmeralda, come la gitana di Victor Hugo: bellissima da nominare, fatale da incontrare. Fincher dosa la violenza con la pazienza di un orologiaio: esplode di rado, ma quando lo fa lascia il segno, e qualche volta anche un'impronta sul cranio.
La tv che soppianta il cinema e la colonna sonora anni Settanta
Ma c'è soprattutto la televisione che sta soppiantando il cinema, un'epifania di serie tv tra cowboy, detective e telefilm d'azione. Ci si diverte a perdersi tra i marchi inventati da Tarantino, che qui spuntano come lumache dopo la pioggia, dagli hamburger Big Kahuna alle sigarette Red Apple, e tra i manifesti di Black Sunday e In cerca di Mr. Goodbar affissi negli studios. Non mancano due ragazze che lottano nel fango e le gare di auto da demolizione, montate da Kirk Baxter con un ritmo da fuoriserie. La fotografia di Erik Messerschmidt vira su toni terrosi, gli stessi ocra e senape del poster, mentre alle musiche originali di Trent Reznor e Atticus Ross, alla sesta collaborazione con Fincher, si affianca una colonna sonora d'epoca che va da War di Edwin Starr a Dirty Deeds Done Dirt Cheap degli AC/DC, fino a I Feel Love di Donna Summer. Insomma, un'appassionata, divertita e divertente lettera d'amore nei confronti di un immaginario fatto di pellicole di serie B, di sale di quartiere e di celluloide
Le nuove disavventure di Cliff Booth: sequel o episodio?
E c'è soprattutto una battuta ripetuta come un mantra: «This don't mean shit to me». Perché Le nuove disavventure di Cliff Booth non è un vero sequel ma, per dirla con Pitt, un episodio nella vita di un personaggio che non ha alcuna intenzione di cambiare con i tempi. Il mondo intorno a lui ingiallisce come il suo manifesto, la televisione si mangia il cinema, la scritta sulla collina perde le lettere. Lui no. Chandler scriveva che dire addio è morire un po'. Cliff, invece, non saluta nessuno: si rimette gli occhiali da aviatore, accende un'altra sigaretta e torna nella sua cabina di proiezione. Che, a ben vedere, è un modo come un altro per restare vivi. E per ricordarci che l'ostrica e il cioccolato, a volte, sono il menu perfetto.
Se fosse un cocktail
Se Le nuove disavventure di Cliff Booth fosse un cocktail sarebbe un Esmeralda, in onore del martello più temuto di Los Angeles e della pietra preziosa che lo battezza. Un tiki drink dall'anima messicana, servito in una tiki mug di ceramica, dove il mezcal porta il fumo dei demolition derby, il liquore alla banana omaggia i margarita di Cliff, il succo di lime fa da lama e la Chartreuse verde, il liquore che Tarantino in persona celebrava dietro il bancone di Grindhouse - A prova di morte, regala il colore dello smeraldo, l'unica nota verde in un poster tutto giallo, a parte la camicia di papà Booth e l'insegna dell'Astroburger. Il tocco finale sono due gocce di bitter al cacao, perché l'ostrica e il cioccolato, come Tarantino e Fincher, insieme funzionano. In guarnizione una chip di banana caramellata e una scorza d'arancia fiammata. Da bere lentamente, ripetendo a mezza bocca: «This don't mean shit to me».