È il 1977, otto anni dopo che Cliff ha incrociato (e malmenato con dovizia di particolari) la famiglia Manson nella storia parallela immaginata da Tarantino. La favola è finita. Rick Dalton, alias Leonardo DiCaprio, qui soltanto evocato, è volato in Australia per la serie tv Dingo Dan e poi, sentenzia Cliff con la crudeltà affettuosa dei vecchi amici, è ormai troppo grasso perché lui possa fargli da controfigura. Così l'ex stuntman si arrangia: proiezionista al New Beverly (con una licenza poetica di un anno: la sala di Beverly Boulevard sarebbe diventata un cinema di repertorio solo nel 1978, e oggi appartiene proprio a Tarantino), barista, pilota di demolition derby e soprattutto fixer, uno che i problemi dei potenti di Hollywood li fa sparire, talvolta ai limiti della legge, talvolta ben oltre. Pagine che Kenneth Anger avrebbe voluto per il suo Hollywood Babilonia, e che Cliff invece provvede a strappare. Come quando un regista suo amico passa una notte a pagamento con Joey (Corey Fogelmanis), un ragazzo di vita che sembra uscito da Pasolini, se Pasolini fosse nato sul Santa Monica Boulevard. Solo che il ragazzo, prima di andarsene, gli ha sgraffignato i gioielli e la statuetta dell'Oscar, e ora, spalleggiato da un complice soprannominato Chicken Hawk (Karren Karagulian), pretende soldi per restituire il maltolto. La trattativa si svolge di notte, tra le poltrone vuote del New Beverly, e finisce come soltanto Cliff sa far finire le trattative. Un giorno lo chiama l'agente Karen Crosby (Elizabeth Debicki) per conto del suo cliente Charlie Peters (Scott Caan), divo televisivo che si vanta di girare da sé le scene d'azione. Intorno a lui gravitano la moglie Toni (Carla Gugino), vecchia fiamma di Cliff, e Roderick "Hot Rod" Harrison (Yahya Abdul-Mateen II), ex campione di football diventato star del grande schermo. E poi ci sono i fratelli Verdusco, Eddie (Matt Groove) e Fernando (JB Tadena), gangster filippini vestiti di pelle nera che seminano caos e cadaveri per tutta la città.