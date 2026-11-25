Gordon, trama e cast della serie tv Netflix tratta da una storia veraSerie TV
Introduzione
Su Netflix, dal 18 novembre, sono disponibili tutti gli episodi di Gordon, miniserie argentina firmata da Pablo Trapero e Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna nei panni del protagonista, Aníbal Gordon, personaggio realmente esistito la cui storia è raccontata in sette episodi. In streaming su Netflix e visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Gordon, dove vederla
Gordon, miniserie argentina del 2026, è un prodotto in sette episodi, dalla durata compresa tra 37 e 53 minuti, distribuito internazionalmente da Netflix in streaming dal 18 novembre. Tutti gli episodi, rilasciati sulla piattaforma fin dal giorno del debutto, sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
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La trama della miniserie
Nell'Argentina dei primi anni Settanta Aníbal Gordon vive una vita da criminale, tra furti e rapine.
Le sue attività prendono una svolta decisa quando capisce di poter giocare con astuzia con le diverse fazioni criminali e parastatali che imperversano nel Paese, sfruttando le divisioni e collaborando con le diverse parti.
Gordon si avvicina agli ambienti dell'estrema destra peronista e ai servizi segreti prendendo parte a un capitolo della storia dell'Argentina che condurrà il Paese alla dittatura militare. La storia dell'ascesa di una figura emblematica di un momento storico turbolento e violento, tra vicende personali, politiche e sociali.
Il cast della serie argentina
L'argentino Rodrigo de la Serna, volto del cinema e della tv, celebre a livello internazionale per I diari della motocicletta (2004) e per aver prestato il volto a Palermo ne La casa di carta, è il protagonista Aníbal Gordon.
Matías Recalt, nel cast della pellicola acclamata La società della neve, è Acosta, militante della destra peronista, poi collaboratore di Gordon. Sempre nel cast dello stesso film anche Agustín Pardella.
Camila Peralta è Julieta Melo. La moglie del protagonista ha il volto di Agustina Muñoz.
La storia vera di Gordon
Gordon è basata sugli scritti d'inchiesta del giornalista Marcelo Larraquy, che ha sottolineato, seguendo e ricostruendo la vicenda del criminale, l'ascesa di un personaggio la cui storia è intrecciata con quella dell'Argentina del secondo Novecento in anni decisivi per il Paese. La sceneggiatura di questo prodotto ambizioso (come provano le immagini del trailer disponibile in alto a questa scheda) è co-scritta da Pablo Trapero, regista de Il Clan, film premiato col Leone d'Argento per la Miglior regia a Venezia, insieme a Marcos Osorio Vidal.
Trapero, noto per il suo cinema d'inchiesta, che trae spunti dalla realtà politica e sociale argentina, ha coperto la storia del protagonista dai crimini comuni negli anni Cinquanta fino all'arresto e la condanna nei primi anni Ottanta, col ritorno della democrazia nel Paese.
La miniserie, che alterna dramma a thriller e che è ricca di sequenze di azione, ha lo scopo di raccontare la singolarità di questa figura temuta e spietata, affiliata ai criminali e vicina agli organi di potere, che anche nel giudizio godé di uno status speciale.
Negli anni Settanta Aníbal Gordon è stato legato alla SIDE, i servizi segreti argentini, e alla Triple A (Alleanza Anticomunista Argentina). Durante la Guerra Sporca e il regime militare si occupava della gestione di centri clandestini di detenzione e tortura, tutte attività che eseguiva per accrescere il proprio potere personale.
Fu arrestato per sequestro di persona nel 1984 e durante il processo gli furono aggiunte le accuse di diversi omicidi politici. La pena fu pari a 16 anni di reclusione. Morì nel 1987 per un tumore ai polmoni. Il processo non tenne conto dei crimini contro l'umanità commessi ai centri di detenzione clandestini.