Gordon è basata sugli scritti d'inchiesta del giornalista Marcelo Larraquy, che ha sottolineato, seguendo e ricostruendo la vicenda del criminale, l'ascesa di un personaggio la cui storia è intrecciata con quella dell'Argentina del secondo Novecento in anni decisivi per il Paese. La sceneggiatura di questo prodotto ambizioso (come provano le immagini del trailer disponibile in alto a questa scheda) è co-scritta da Pablo Trapero, regista de Il Clan, film premiato col Leone d'Argento per la Miglior regia a Venezia, insieme a Marcos Osorio Vidal.

Trapero, noto per il suo cinema d'inchiesta, che trae spunti dalla realtà politica e sociale argentina, ha coperto la storia del protagonista dai crimini comuni negli anni Cinquanta fino all'arresto e la condanna nei primi anni Ottanta, col ritorno della democrazia nel Paese.

La miniserie, che alterna dramma a thriller e che è ricca di sequenze di azione, ha lo scopo di raccontare la singolarità di questa figura temuta e spietata, affiliata ai criminali e vicina agli organi di potere, che anche nel giudizio godé di uno status speciale.

Negli anni Settanta Aníbal Gordon è stato legato alla SIDE, i servizi segreti argentini, e alla Triple A (Alleanza Anticomunista Argentina). Durante la Guerra Sporca e il regime militare si occupava della gestione di centri clandestini di detenzione e tortura, tutte attività che eseguiva per accrescere il proprio potere personale.

Fu arrestato per sequestro di persona nel 1984 e durante il processo gli furono aggiunte le accuse di diversi omicidi politici. La pena fu pari a 16 anni di reclusione. Morì nel 1987 per un tumore ai polmoni. Il processo non tenne conto dei crimini contro l'umanità commessi ai centri di detenzione clandestini.