Michelle Randolph, vista quest'anno sul grande schermo in Scream 7, con ruoli anche in 1923 e Landman, è Hannah. Ryan ha il volto di Christopher Briney, star de L'estate nei tuoi occhi, visto anche in Mean Girls del 2024.

Nel cast, Zarna Garg e Andrew Shultz sono colleghi dei protagonisti. Tan France è un senior editor e P.J.Byrne è il capo di Hannah e Ryan. Lukas Gage, visto in numerose commedie, nella serie Euphoria e in The White Lotus, è un host parecchio equivoco che ospita i protagonisti per una notte in una pensione da brivido.

Nel film c'è posto per un cameo di Paris Hilton e un piccolo ruolo (ma importante) per Julia Fox.

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