Scontrarsi a Natale, trama e cast della commedia romantica in streaming su Prime VideoCinema
Introduzione
Scontrarsi a Natale (in originale Clashing Through the Snow) è un film commedia del 2026 disponibile in streaming su Prime Video dal 23 novembre, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick. Con Michelle Randolph e Christopher Briney, protagonisti di un'avventura romantica e divertente, perfetta per tutta la famiglia durante la stagione delle feste (VEDI TUTTI I FILM IN STREAMING DEL MESE DI NOVEMBRE).
Quello che devi sapere
Scontrarsi a Natale, dove vederla
Scontrarsi a Natale, titolo italiano del film Clashing Through the Snow, è una rom-com natalizia del 2026, distribuita in streaming da Prime Video dal 23 novembre.
Diretta dalla regista statunitense Carlson Young, il film ha una durata di circa un'ora e cinquanta minuti ed è scritto da Daniel Mackey e Rebecca Ewing, già autori di diverse sceneggiature a tema natalizio.
La trama del film romantico
Hannah Hendricks e Ryan Mitchell sono editor presso la stessa società di Los Angeles. Nel corso dell'ultima riunione dell'anno, il loro capo esorta tutti i dipendenti a scovare un nuovo bestseller e affida speratamente a Ryan e Hannah il compito di trovare un soggetto vincente da pubblicare, pena il licenziamento.
I due editor trovano un'idea da inseguire e partono alla volta di New York per parlare coi rispettivi autori. Quando si incontrano sullo stesso volo, decidono di non rivelare all'altro i loro veri piani e mentono sulle motivazioni del viaggio.
Il maltempo e una tempesta di neve senza precedenti costringe i passeggeri del volo a scendere al primo aeroporto. Lontanissimi dalla meta, Hannah e Ryan si ritrovano costretti a dividere l'unica macchina a noleggio disponibile e, loro malgrado, si mettono in marcia insieme.
Vari incidenti di percorso costringono i due a fermarsi puntualmente e a condividere ben più di quanto vorrebbero, dalle camere, alle rispettive esperienze di vita, diventando, giorno dopo giorno, sempre più vicini.
Il cast del film
Michelle Randolph, vista quest'anno sul grande schermo in Scream 7, con ruoli anche in 1923 e Landman, è Hannah. Ryan ha il volto di Christopher Briney, star de L'estate nei tuoi occhi, visto anche in Mean Girls del 2024.
Nel cast, Zarna Garg e Andrew Shultz sono colleghi dei protagonisti. Tan France è un senior editor e P.J.Byrne è il capo di Hannah e Ryan. Lukas Gage, visto in numerose commedie, nella serie Euphoria e in The White Lotus, è un host parecchio equivoco che ospita i protagonisti per una notte in una pensione da brivido.
Nel film c'è posto per un cameo di Paris Hilton e un piccolo ruolo (ma importante) per Julia Fox.
Una rom-com on the road
Scontrarsi a Natale sviluppa in maniera fresca e contemporanea il tropo narrativo che vede i protagonisti passare da nemici a innamorati. Divisi dalle ambizioni della loro professione, Hannah e Ryan non si guardano neppure in ufficio e solo quando passano forzatamente del tempo insieme, scoprono i rispettivi lati divertenti e fragili.
Il film è costruito come un'avventura on the road, con i protagonisti che passano da uno scenario innevato all'altro alla vigilia del Natale. Caratteristiche sia le riprese effettuate nelle piccole cittadine dove sono costretti a fare tappa, che quelle a New York. Il film è stato girato interamente nello stato di New York, tra Catskills, Contea di Dutchess e di Green. Le scene ambientate a Manhattan sono state realmente filmate in città.