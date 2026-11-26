Introduzione

La Terra di Mezzo si avvicina a uno dei momenti più importanti e oscuri della sua storia. Negli ultimi due episodi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 i progetti di Sauron prendono forma e il destino dei diversi regni si intreccia in un gioco di alleanze, tradimenti e ambizioni.

Al centro del racconto c'è la nascita dell'Unico Anello, destinato a cambiare gli equilibri del potere e a segnare il futuro di Elfi, Nani e Uomini. Galadriel, Elrond, Gandalf e gli altri protagonisti si trovano davanti a scelte sempre più difficili, mentre l'Oscuro Signore dimostra che la sua arma più pericolosa non è soltanto la forza, ma la capacità di manipolare chi gli sta intorno.

Tra momenti spettacolari, confronti personali e richiami alla mitologia di Tolkien, il finale apre la strada a una nuova fase della Seconda Era. Il nuovo ciclo, composto da otto episodi, approfondisce l'ascesa di Sauron e prepara il terreno agli eventi destinati a cambiare per sempre il destino della Terra di Mezzo.

La stagione ha debuttato l'11 novembre 2026 su Prime Video e ora è arrivata al finale. In Italia la serie è disponibile anche attraverso l'app Prime Video su Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick. Intanto Prime Video ha già confermato il rinnovo per una quarta stagione: le riprese partiranno nella primavera 2027 agli Shepperton Studios, nel Regno Unito.