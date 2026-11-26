Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, finale di stagione: nasce l’Unico AnelloSerie TV ©Webphoto
Introduzione
La Terra di Mezzo si avvicina a uno dei momenti più importanti e oscuri della sua storia. Negli ultimi due episodi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 i progetti di Sauron prendono forma e il destino dei diversi regni si intreccia in un gioco di alleanze, tradimenti e ambizioni.
Al centro del racconto c'è la nascita dell'Unico Anello, destinato a cambiare gli equilibri del potere e a segnare il futuro di Elfi, Nani e Uomini. Galadriel, Elrond, Gandalf e gli altri protagonisti si trovano davanti a scelte sempre più difficili, mentre l'Oscuro Signore dimostra che la sua arma più pericolosa non è soltanto la forza, ma la capacità di manipolare chi gli sta intorno.
Tra momenti spettacolari, confronti personali e richiami alla mitologia di Tolkien, il finale apre la strada a una nuova fase della Seconda Era. Il nuovo ciclo, composto da otto episodi, approfondisce l'ascesa di Sauron e prepara il terreno agli eventi destinati a cambiare per sempre il destino della Terra di Mezzo.
La stagione ha debuttato l'11 novembre 2026 su Prime Video e ora è arrivata al finale. In Italia la serie è disponibile anche attraverso l'app Prime Video su Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick. Intanto Prime Video ha già confermato il rinnovo per una quarta stagione: le riprese partiranno nella primavera 2027 agli Shepperton Studios, nel Regno Unito.
Quello che devi sapere
La nascita dell’Unico Anello, il momento verso cui tutto converge
Dopo una stagione costruita intorno all’ascesa di Sauron, gli ultimi due episodi arrivano al passaggio più atteso: la forgiatura dell’Unico Anello. È il momento in cui le diverse linee narrative cominciano a mostrare con maggiore chiarezza il loro legame con la grande storia di Tolkien.
Nel settimo episodio, Sauron, interpretato da Charlie Vickers, porta a compimento il progetto che lo ha guidato fin dall’inizio, ma la conquista del potere non coincide con una vittoria priva di conseguenze.
La sequenza della forgia, ambientata tra le fiamme del Monte Fato, ha una forza visiva notevole e restituisce il peso simbolico di un oggetto destinato a cambiare il corso della Terra di Mezzo. Vickers accompagna il passaggio con un’intensità che conferma quanto il suo Sauron sia uno dei personaggi più riusciti della serie: seduttore, stratega e manipolatore, capace di alternare vulnerabilità apparente e spietatezza. Da questo momento il conflitto non riguarda più soltanto la creazione degli Anelli, bensì il potere che il loro artefice intende esercitare su chi li indossa.
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Galadriel e Celeborn: ritrovarsi dopo l’inganno
Uno dei passaggi più interessanti del settimo episodio è il ricongiungimento tra Galadriel e Celeborn, interpretati rispettivamente da Morfydd Clark e Jamie Campbell Bower. Dopo la prigionia di lui e l’inganno di Sauron, il loro incontro non si risolve in una riconciliazione immediata: la fiducia è diventata qualcosa da ricostruire, non un sentimento da dare per scontato.
Celeborn conosce il segreto degli Anelli elfici perché Galadriel, senza saperlo, lo ha rivelato a Sauron travestito, e questa consapevolezza introduce una distanza tra i due. La scena funziona proprio perché lascia spazio alla diffidenza, alla paura di non riconoscere più la persona amata e alla fatica di tornare a condividere una verità.
Clark e Bower trovano una buona sintonia, lontana dal romanticismo convenzionale: il loro rapporto porta i segni di ciò che è accaduto e si inserisce nella storia più ampia di Galadriel, che deve imparare a convivere con le conseguenze dei propri errori.
Nel finale, la coppia si presenta come Signore e Signora di Lórien, un passaggio che guarda con discrezione al futuro della Terra di Mezzo e alla figura che Galadriel avrà nella storia conosciuta dal pubblico.
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Una famiglia in fuga
La linea narrativa dei Nani trova negli ultimi episodi uno dei suoi sviluppi più compiuti. A Khazad-dûm, Thráin è ormai legato al potere degli Anelli e la sua ossessione per il mithril e per il controllo del regno mette in pericolo Durin IV, Disa e i loro figli.
La fuga della famiglia, resa possibile anche dall’aiuto di Narvi, aggiunge alla vicenda una dimensione più intima: non è soltanto una lotta per la successione, ma il tentativo di salvare un futuro mentre la casa e la comunità d’origine diventano irriconoscibili.
La trovata delle pedine nascoste per sottrarre gli Anelli è uno dei momenti più riusciti, anche grazie all’astuzia della piccola Gerda. Durin riesce a portare con sé il settimo Anello, ma il manufatto esercita subito la propria attrazione, ricordando quanto sia sottile il confine tra possedere il potere e diventarne prigionieri. La partenza verso Gran Burrone apre una nuova prospettiva per il personaggio e per la sua famiglia. È una vicenda che dà respiro alla dimensione epica attraverso un gesto semplice: lasciare la propria casa per non perdere se stessi.
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Il confronto tra due idee di potere
A Rhûn, il rapporto tra Gandalf e Pallando, interpretati da Daniel Weyman e Ciarán Hinds, trova finalmente uno sviluppo decisivo. Dopo aver condiviso dubbi e riflessioni sulla natura del Male, i due stregoni si ritrovano su posizioni opposte: Pallando è disposto ad accettare un'alleanza con Sauron, convinto di poterlo controllare dall'interno, mentre Gandalf continua a considerare inaccettabile qualsiasi compromesso con l'Oscuro Signore.
È un confronto che introduce una questione interessante: fino a che punto si può scendere a patti con il potere senza esserne contaminati?
La tentazione di Pallando non nasce da una semplice adesione al Male, ma dalla convinzione di poterlo utilizzare per raggiungere un obiettivo superiore. La sua redenzione e il sacrificio finale danno alla vicenda un risvolto emotivo, anche se il personaggio avrebbe meritato più spazio nel corso della stagione per rendere la sua scelta ancora più incisiva. Weyman e Hinds sostengono bene il confronto, mentre la presenza di Khamûl aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione dei futuri servitori di Sauron.
La conclusione lascia comunque aperti alcuni interrogativi, soprattutto sul destino dell'Anello sottratto a Pallando.
Númenor, la battaglia annunciata e la resa inattesa di Sauron
L'ottavo episodio, The Doom of Men, sceglie una strada meno spettacolare di quella che la preparazione della stagione lasciava immaginare. La flotta di Númenor è arrivata nella Terra di Mezzo e lo scontro con le forze di Sauron sembra inevitabile.
Ar-Pharazôn, interpretato da Trystan Gravelle, è deciso a combattere, mentre Elrond e Gil-galad cercano di fargli comprendere i rischi di una scelta dettata soprattutto dall'orgoglio.
È proprio Pharazôn uno dei personaggi che guadagnano maggiore spessore nel finale: la sua sicurezza non scompare, ma lascia intravedere una fragilità che l'attore restituisce con efficacia.
A sorprendere è però la decisione di Sauron, che anziché affrontare gli eserciti nemici si presenta disarmato davanti al sovrano e si inginocchia. La battaglia tanto attesa non viene mostrata: la serie preferisce concentrarsi sulla resa e sul suo significato politico.
Una scelta che può lasciare insoddisfatti gli spettatori in cerca di un grande scontro conclusivo, ma che trova una precisa motivazione nella storia di Tolkien. Sauron sa che Pharazôn può essere conquistato non con le armi, ma attraverso la vanità e il desiderio di potere.
Il suo sorriso nell'ultima inquadratura trasforma così quella che sembra una sconfitta in una nuova, inquietante strategia.
Il destino è già scritto, ma il viaggio continua
Il finale acquista ulteriore significato se letto alla luce dell'Akallabêth, il racconto di Tolkien dedicato alla caduta di Númenor.
La resa di Sauron davanti a Pharazôn è infatti l'inizio di un piano più sottile: una volta condotto sull'isola come prigioniero, l'Oscuro Signore potrà insinuarsi nella corte, alimentare la paura della morte e spingere il sovrano verso la ribellione ai Valar.
La serie prepara così una delle pagine più tragiche della Seconda Era, lasciando intuire che la vera arma di Sauron non sia soltanto l'Unico Anello, ma la capacità di individuare le debolezze di chi gli sta intorno.
A chiudere la stagione arriva anche l'incontro tra Gandalf e Tom Bombadil, interpretato da Rory Kinnear, che fa sparire l'Anello di Pallando con un gesto destinato a richiamare la sua singolare immunità al potere dell'Unico.
È un congedo curioso, forse più enigmatico che risolutivo, che rimanda alla prossima stagione alcune delle domande rimaste aperte.
Nel complesso, questi ultimi due episodi offrono momenti di grande intensità, soprattutto nella forgiatura dell'Anello, nel confronto tra Gandalf e Pallando e nella resa di Sauron.
La scelta di rinunciare alla battaglia finale riduce parte dell'impatto spettacolare atteso. Ma la stagione chiude un passaggio fondamentale della mitologia, spostando il conflitto dalla creazione degli Anelli alle conseguenze del loro potere.
L'Unico è nato e la caduta di Númenor è ormai all'orizzonte: la storia, per quanto conosciuta, ha ancora molto da raccontare.