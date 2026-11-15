Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, Sauron e la conquista Terra di MezzoSerie TV ©Webphoto
Introduzione
Dopo aver attraversato le prime due stagioni, la Terra di Mezzo si prepara a una nuova fase dello scontro tra luce e oscurità. In Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, Sauron rafforza il proprio dominio e porta avanti il piano più ambizioso: la creazione dell'Unico Anello. Galadriel, Elrond e gli altri protagonisti si ritrovano davanti a scelte decisive, mentre alleanze e regni rischiano di crollare.
La nuova stagione promette battaglie, intrighi e un avvicinamento sempre più evidente agli eventi narrati da Tolkien nella trilogia.
Gli otto episodi sono disponibili su Prime Video, anche attraverso l'app su Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick, con un'uscita distribuita in tre appuntamenti: episodi 1-4 già visibili dall'11 novembre 2026 , episodi 5-6 dal 18 novembre ed episodi 7-8 con il finale di stagione dal 25 novembre.
Quello che devi sapere
Sette anni dopo, la Terra di Mezzo è ancora in guerra
La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere riparte con un salto temporale di sette anni e con una Terra di Mezzo sempre più vicina al punto di non ritorno.
Il tempo trascorso non ha portato stabilità, ma ha lasciato sedimentare le conseguenze delle scelte compiute in precedenza.
I rapporti tra i popoli sono cambiati, le vecchie certezze si sono indebolite e ciò che sembrava ancora recuperabile appare ora molto più difficile da ricomporre. La guerra tra Elfi e Sauron entra in una fase decisiva: l'Oscuro Signore ha consolidato il proprio potere e lavora a un progetto destinato a modificare per sempre gli equilibri del mondo, la creazione dell'Unico Anello.
È questo l'elemento che dà alla nuova stagione una prospettiva diversa: non si assiste soltanto all'avanzata di un nemico, ma alla nascita di un sistema di dominio che punta a durare nel tempo.
L'Anello diventa il centro di una strategia in cui il potere non si misura più soltanto attraverso eserciti e territori, ma nella capacità di influenzare le decisioni, alimentare le rivalità e sfruttare le fragilità degli avversari.
I personaggi non si trovano più davanti a una minaccia lontana, ma devono convivere con un male che ha avuto tutto il tempo di organizzarsi e preparare la propria ascesa.
Leggi anche: Il signore degli anelli: Gli anelli del potere 3, Amazon svela first look e data d'uscita
Sauron, il potere della seduzione
Al centro del racconto c’è ancora Sauron, interpretato da Charlie Vickers, figura che continua a essere uno degli elementi più interessanti della serie. La sua forza non risiede soltanto nella capacità di comandare eserciti, ma nell’abilità di manipolare desideri, paure e debolezze altrui.
Qui è nel pieno della sua ascesa, mentre trasforma Mordor nella propria roccaforte e prepara la forgiatura dell’Unico Anello. È un passaggio fondamentale per avvicinare la storia alla mitologia che il pubblico conosce attraverso la trilogia cinematografica, ma il percorso non si limita a costruire un ponte verso eventi già noti.
Il racconto prova a dare spazio anche alla strategia e alla psicologia del suo antagonista, rendendo la minaccia meno astratta e più concreta.
Il Male, qui, non avanza soltanto con la forza delle armi: sa aspettare, promettere e convincere.
Guarda anche: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, Jamie Campbell-Bower nel cast
Galadriel, Elrond e gli Elfi: le conseguenze della guerra
Per Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, il conflitto resta anche una questione personale. Dopo lo scontro con Sauron e la caduta di Eregion, deve fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte e con un passato che continua a pesare sul presente.
Accanto a lei, Elrond, interpretato da Robert Aramayo, si trova a misurare il prezzo della resistenza e la responsabilità di guidare gli altri in una fase sempre più pericolosa. La stagione insiste sulle divisioni tra gli Elfi, sulle missioni rischiose e sulla necessità di trovare un fronte comune.
Non tutti, però, condividono la stessa idea di sacrificio e di vittoria. L’epica lascia spazio ai dubbi dei personaggi e mostra quanto sia difficile restare fedeli ai propri ideali mentre il mondo intorno cambia.
Guarda anche: 18 serie tv da vedere a novembre, da Babylon Berlin 5 a Blade Runner 2099
I regni divisi dalla lotta per il potere
La minaccia di Sauron si riflette anche in territori lontani dai suoi domini, dove il conflitto assume forme meno spettacolari ma altrettanto decisive.
A Númenor, la crisi non riguarda soltanto la successione al trono, ma l'identità stessa di un regno che deve scegliere quale futuro immaginare per sé. Míriel, interpretata da Cynthia Addai-Robinson, e i Fedeli si trovano in una posizione sempre più difficile, mentre Ar-Pharazôn consolida la propria influenza e alimenta le divisioni.
La politica diventa così il terreno su cui si scontrano visioni opposte, ma anche il luogo in cui la paura e il desiderio di grandezza possono trasformarsi in strumenti di controllo.
A Khazad-dûm, invece, la morte di Re Durin III apre una fase delicata per il destino dei Nani. Durin IV, interpretato da Owain Arthur, deve misurarsi con il peso dell'eredità paterna e con un regno chiamato a ritrovare la propria stabilità. Parallelamente, Gandalf, a cui dà volto Daniel Weyman, prosegue il suo percorso a Rhûn, cercando di contrastare forze che potrebbero compromettere gli equilibri dell'intera Terra di Mezzo.
Queste vicende mostrano come il destino dei diversi popoli sia legato da fili spesso invisibili. La scelta di seguire più storie contemporaneamente resta ambiziosa: offre uno sguardo articolato sull'universo di Tolkien e permette di osservare la Terra di Mezzo da prospettive differenti. Ma richiede allo spettatore attenzione e memoria.
Battaglie e nuove creature oscure
Sul piano visivo, Gli Anelli del Potere conferma la propria ambizione spettacolare, costruendo una Terra di Mezzo di grande ricchezza scenografica.
La serie non si limita a ricreare luoghi familiari agli appassionati di Tolkien, ma cerca di dare a ogni territorio una personalità precisa: i paesaggi sconfinati restituiscono la vastità della Terra di Mezzo, mentre le architetture cupe e le fortezze di Mordor riflettono un mondo progressivamente soffocato dall'ombra di Sauron.
Le sequenze di battaglia sfruttano la dimensione monumentale della produzione, con scontri imponenti.
Grande attenzione è riservata anche ai costumi e al design delle creature, elementi che contribuiscono a rendere riconoscibili i diversi popoli e le forze in campo. Tra le presenze più suggestive ci sono i Nazgnagôl, legati agli Anelli e destinati a diventare gli Spettri dell'Anello: figure che introducono un ulteriore elemento di inquietudine e richiamano direttamente l'immaginario della saga.
Jamie Campbell Bower, il volto elfico di un attore camaleontico
Tra le novità della terza stagione c’è Jamie Campbell Bower, chiamato a interpretare Celeborn, il marito di Galadriel, rimasto a lungo lontano da lei.
Una scelta di casting particolarmente azzeccata anche per le caratteristiche fisiche dell’attore britannico: i lineamenti affilati e delicati, la figura slanciata e lo sguardo intenso sembrano fatti apposta per inserirsi nell’immaginario degli Elfi di Tolkien.
Il pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Vecna in Stranger Things, dove ha dato vita a uno dei villain più inquietanti della serie, passando attraverso le diverse identità di Henry Creel e Uno. Una trasformazione che ha messo in evidenza la sua capacità di lavorare sulla voce, sulla gestualità e sulla presenza scenica.
Prima ancora era apparso nella saga di Twilight nel ruolo di Caius, in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 come giovane Grindelwald e in Sweeney Todd di Tim Burton.
Con Celeborn affronta ora un personaggio di tutt'altra natura: non più una creatura oscura e minacciosa, ma un Elfo legato a Galadriel da un amore e da una separazione che la nuova stagione è chiamata a raccontare.
Una stagione di svolta
Il terzo capitolo si concentra maggiormente sull'ascesa di Sauron e sulla preparazione della forgiatura dell'Unico Anello.
L'Anello rappresenta più di un'arma: è il tentativo di rendere permanente il controllo, di trasformare il dominio in qualcosa di capace di condizionare intere generazioni. In questa direzione, la stagione cerca di dare maggiore continuità agli eventi e di rendere più chiari i rapporti tra i personaggi, facendo convergere vicende che nelle prime due annate procedevano spesso su binari paralleli.
Il confronto con l'opera di Tolkien e con la celebre trilogia cinematografica di Peter Jackson rimane inevitabile, ma non dovrebbe diventare l'unico metro di giudizio. La serie deve trovare una propria identità, raccontando una fase della Seconda Era che sul grande schermo è stata soltanto evocata. È proprio in questo spazio, tra il rispetto dell'immaginario originale e la libertà di sviluppare personaggi e vicende, che si misura la sua ambizione.
Il cast comprende, oltre a Vickers e Clark, Robert Aramayo, Owain Arthur, Daniel Weyman, Benjamin Walker, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Maxim Baldry, Ciarán Hinds e Rory Kinnear. Gli showrunner restano J.D. Payne e Patrick McKay.
La terza stagione conta otto episodi ed è disponibile su Prime Video, si può accedere all'applicazione anche attraverso Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick.