La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere riparte con un salto temporale di sette anni e con una Terra di Mezzo sempre più vicina al punto di non ritorno.

Il tempo trascorso non ha portato stabilità, ma ha lasciato sedimentare le conseguenze delle scelte compiute in precedenza.

I rapporti tra i popoli sono cambiati, le vecchie certezze si sono indebolite e ciò che sembrava ancora recuperabile appare ora molto più difficile da ricomporre. La guerra tra Elfi e Sauron entra in una fase decisiva: l'Oscuro Signore ha consolidato il proprio potere e lavora a un progetto destinato a modificare per sempre gli equilibri del mondo, la creazione dell'Unico Anello.

È questo l'elemento che dà alla nuova stagione una prospettiva diversa: non si assiste soltanto all'avanzata di un nemico, ma alla nascita di un sistema di dominio che punta a durare nel tempo.

L'Anello diventa il centro di una strategia in cui il potere non si misura più soltanto attraverso eserciti e territori, ma nella capacità di influenzare le decisioni, alimentare le rivalità e sfruttare le fragilità degli avversari.

I personaggi non si trovano più davanti a una minaccia lontana, ma devono convivere con un male che ha avuto tutto il tempo di organizzarsi e preparare la propria ascesa.

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