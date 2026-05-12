Il signore degli anelli: Gli anelli del potere 3, Amazon svela first look e data d'uscitaSerie TV
Nel corso degli Amazon Upfront andati in scena nelle ultime ore, Prime Video ha ufficializzato uno degli annunci più attesi legati al proprio catalogo: la data di uscita della terza stagione della serie televisiva di grande respiro ambientata nell’universo narrativo creato da J.R.R. Tolkien
In occasione degli Amazon Upfront andati in scena nelle ultime ore, Prime Video ha ufficializzato uno degli annunci più attesi legati al proprio catalogo di punta: la data di uscita della terza stagione di Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, la serie televisiva di grande respiro ambientata nell’universo narrativo creato da J.R.R. Tolkien.
La piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha confermato che il nuovo ciclo di episodi debutterà l’11 novembre 2026, anticipando la presentazione ufficiale di Amazon rivolta agli inserzionisti a New York. In quella stessa occasione è stato diffuso anche un primo sguardo inedito alla nuova stagione, con una nuova immagine di Sauron (interpretato dall'attore Charlie Vickers), ritratto con la corona, elemento simbolico che accompagna la fase narrativa centrale della storia.
Potete guardare l'immagine che arriva dal set di Il signore degli anelli: Gli anelli del potere nel post che trovate in fondo a questo articolo.
Il primo sguardo e la centralità del progetto per Prime Video
L’operazione di lancio è stata accompagnata da una forte enfasi sul ruolo della serie all’interno della strategia globale della piattaforma. Peter Friedlander, responsabile della divisione Televisione Globale di Amazon, ha sottolineato la rilevanza del titolo con un intervento ufficiale: “Fin dall'inizio, questa serie ha incarnato la portata, l'ambizione e la narrazione cinematografica che definiscono le serie globali di maggior successo di Prime Video. La straordinaria risposta di milioni di fan in tutto il mondo ha dimostrato chiaramente che questo viaggio nella Terra di Mezzo continua a riscuotere successo, e questo slancio è ulteriormente cresciuto in vista della terza stagione".
Le dichiarazioni evidenziano come la produzione sia diventata uno dei pilastri dell’offerta internazionale della piattaforma, sostenuta da un riscontro di pubblico definito costante e in crescita.
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La Seconda Era e la guerra contro Sauron
La serie Il signore degli anelli: Gli anelli del potere è ambientata migliaia di anni prima degli eventi raccontati nella trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson, collocandosi nella Seconda Era della Terra di Mezzo.
Secondo la sinossi ufficiale, la terza stagione si svolge diversi anni dopo gli eventi del secondo capitolo e riprende la narrazione “nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre l'Oscuro Signore cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra, assoggettare tutti i popoli alla sua volontà e, infine, governare tutta la Terra di Mezzo”.
Si tratta di una fase cruciale della storia, in cui il conflitto tra le forze in campo si intensifica e il piano di dominio di Sauron entra nel vivo.
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I numeri della serie su Prime Video
Amazon ha inoltre diffuso dati significativi relativi alle performance della serie sulla piattaforma. La prima stagione di Il signore degli anelli: Gli anelli del potere resta il miglior debutto televisivo mai registrato dal servizio streaming, mentre la seconda stagione rientra tra le cinque serie di ritorno più seguite in assoluto.
Le statistiche si basano sugli spettatori registrati nei 91 giorni successivi al lancio di ciascuna stagione. Secondo i dati forniti, la serie ha raggiunto complessivamente oltre 185 milioni di spettatori e rappresenta uno dei principali motori della crescita degli abbonamenti a Prime Video.
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Il team creativo e la produzione
La struttura creativa della serie è guidata da J.D. Payne e Patrick McKay, showrunner e produttori esecutivi, affiancati da Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e dalla regista Charlotte Brandstrom. Matthew Penry-Davey ricopre il ruolo di produttore, mentre Ally O'Leary, Tim Keene e Andrew Lee figurano come co-produttori. La produzione è affidata ad Amazon MGM Studios, che coordina l’intero sviluppo del progetto.
Un universo narrativo in espansione
Accanto al percorso televisivo, il franchise de Il signore degli anelli continuerà a espandersi anche sul grande schermo con nuovi progetti cinematografici già annunciati, tra cui Il signore degli anelli: La caccia a Gollum e Il signore degli anelli: L'ombra del passato, prodotti da Warner Bros e New Line Cinema con il coinvolgimento di Peter Jackson.
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La serie TV torna su Prime Video due anni dopo la messa in streaming della prima stagione. L'appuntamento è giovedì 29 agosto con i primi tre episodi: Eleven Kings Under the Sky, Where the Stars are Strange e The Eagle and the Sceptre. Seguiranno altre cinque uscite settimanali, fino al gran finale del 3 ottobre